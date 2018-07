Una abuela salteña se descompensó y murió en la vía pública

Una anciana falleció esta mañana, alrededor de las 10, al salir de una panadería en Barrio Santa Ana 1. Si bien las primeras versiones hablaban de un golpe, se trataría de muerte natural. Criminalística trabaja en el lugar.

La mujer tendría entre 60 y 70 años. Según los testimonios de las últimas personas que la vieron con vida, estaba pálida, “más amarilla de lo común”. “Vino como todos los días y me pidió mignones que lleva siempre, es clienta, pero no sé de dónde es”, contó conmovida Silvia Rodriguez, empleada de la panadería.

Ambas testigos conindicieron en que hubo tardanza y desinterés por parte de los profesionales que arribaron al lugar.”La ambulancia tardó muchisimo, habían pasado más de 10 minutos, no venía y ella aún respiraba, asi que fuimos a buscar alcohol, pero ya cuando volvimos ya no respiraba“, continuó su testimonio Rodriguez. “La ambulancia deja mucho que desear, no le hizo ni reanimación. Es una señora grande pero es una vida, puede ser la madre de cualquiera. Ni se preocuparon por taparla”, advirtió Valdez.

Mientras la policía trabajaba en el lugar, los vecinos intentaban dar con su domicilio para notificar a algún familiar.

Fuente: Diario El Tribuno