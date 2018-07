Ejemplificadora sanción a un boliche por discriminar a una joven en silla de ruedas

Todo empezó una noche de sábado, cuando el reconocido grupo musical de Banda XXI se presentaba por única fecha, para actuar y cantar todos sus éxitos, en un boliche de la ciudad de Monterrico, y allí estaba presente entre las primeras Mirian Casafuz y sus amigos, dispuesta a ingresar a ver el espectáculo musical, pero se dio con la humillación más grande que puede recibir un ser humano, fue discriminada. En la puerta de acceso le dijeron "ya no hay espacio, ya no hay más lugar", sin embargo, otras personas seguían ingresando al evento.

Mirian es una joven que se desplaza en silla de ruedas, muy conocida y querida en su barrio, vive frente el polideportivo de la ciudad tabacalera. Mientras dialogábamos con la fan del grupo musical cordobés, la gente que pasaba le gritaba - "Fuerza Mirian! Te queremos!"- y ella se sonríe, agacha su cabeza y cuenta "toda mi vida viví aquí, nací así, pero nunca me pasó algo así y esa noche fui paciente, esperé un poco pensando que de última me iban a dejar pasar, pero no se pudo".

Intervención

El caso se hizo público por la denuncia que hizo Mirian en los medios de comunicación.

Entonces el Instituto Nacional contra la Discriminación la Xenofobia y el Racismo, Inadi, a través de su delegada en Jujuy, Flavia Castro, dio a conocer la resolución del presente caso. El organismo, previa audiencia efectuada con los propietarios del boliche Miami Disco y el ejecutivo Municipal de Monterrico, resolvió de forma conjunta que el local bailable garantizará el acceso igualitario de personas con discapacidad, a su vez hará entrega a Mirian Casafuz de una silla de ruedas adaptada y acondicionada a sus limitaciones, además de insumos vinculados a su discapacidad.

Así también, continúa la resolución, con que se le dispensará un trato especial a Mirian y entrevista personal con algún artista de renombre nacional establecido en el programa de espectáculos. También se notifica al Ejecutivo municipal y al Concejo Deliberante de Monterrico, la necesaria creación de ordenanzas contravencionales que garanticen el efectivo cumplimiento de la Ley 23.592 y 24782 debiendo cada local habilitado, exhibir el cartel de los organismos intervinientes para el caso de sufrir discriminación y sancionar a aquellos que se aparten de esa obligación.

Finalmente, Castro dijo que "en un plazo de 10 días se debe dar cumplimiento a lo resuelto, donde se hará entrega de lo establecido. Todos los organismos públicos y privados tienen que garantizar el trato igualitario, la justificación fundado en que no hay capacidad o en que no están hechas las adaptaciones necesarias, no es justificativo válido para darle un trato discriminatorio a una persona que necesita una adaptación y que no puede por su discapacidad ser restringida en el acceso a espacios como en el aquí mencionado".

Fuente: El Tribuno