Crimen de Gualeguaychú: Nahir habría perdido un embarazo de Fernando

Para los jueces, las pruebas de que había un vínculo de pareja entre Nahir Galarza y Fernando Pastorizzo eran concretas y por eso la joven de 19 años fue condenada a la prisión perpetua. Sin embargo, casi una semana después del veredicto, se conoció una revelación que hizo el propio fiscal de la causa, Sergio Rondoni Caffa: dijo que Nahir había sufrido un aborto espontáneo antes del crimen y que el padre era el joven al que luego asesinó.

"Estoy embarazada", fue uno de los más de 100 mil mensajes que se enviaron víctima y victimario. Según le indicó el fiscal al sitio Big Bang News, que accedió a estas conversaciones, Nahir le había asegurado a Fernando que el bebé era de él. A eso se le suma un test que le dio positivo, y que también figura en la causa, confirmó este lunes Rondoni Caffa a Clarín.







Cuando ella le contó, días después, que había perdido a su hijo por nacer, él la consoló: "No te preocupes, después tendremos otro". Ocurrió en octubre del año pasado, dos meses antes del crimen que conmocionó a todo el país.

Sin embargo desde el lado de Galarza dicen que no es cierta la versión. "Es mentira", afirma el abogado Horacio Dargainz, quien se enteró de la novedad ante la consulta de este medio. "No es cierto lo que dice el fiscal, él sabe que no es así", expresó molesto, y contó que se comunicará con Rondoni Caffa para averiguar qué fue lo que dijo.

La única persona de las más de 70 que pasaron por los tribunales de Gualeguaychú que dijo algo relacionado al respecto fue Sol Martínez, la amiga de Nahir. En su declaración contó que la joven estudiante de abogacía le había dicho que tenía un atraso, pero que ocurrió luego de mantener relaciones sexuales con otro chico (Joaquín Osorio) con el que salía al mismo tiempo que lo hacía con Pastorizzo.

“En octubre nos contó que tuvo un atraso y nos dijo que, si estaba embarazada, era de Joaquín”, afirmó Martínez ante el Tribunal. Fue el propio Osorio quien reconoció en una de las audiencias que se veía con ella sólo para tener sexo: “Si le gustabas podías tener relaciones sexuales con ella, no había problema”, dijo.