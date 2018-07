Pintaron la pared de un galpón y ahora los buscan para que terminen su obra

Un grupo de jóvenes del barrio llenó de colores las paredes de un nuevo depósito en Avda Ex Combatientes de Malvinas. Ahora, los dueños de la empresa lanzaron una búsqueda para hallar a los artistas y donarles lo necesario para que terminen de hermosear la fachada.

¿Quién dijo que el arte debe mantenerse guardado y custodiado en museos y galerías? El arte es expresión, y las formas de expresarse son infinitamente variables. Por ello, cuando las paredes son el lienzo, el arte sale a la calle para que el público sea el vecino, el transeúnte.

Esta tendencia fue en aumento en nuestra ciudad: muros de todos los tamaños y en diferentes ubicaciones fueron convirtiéndose en el soporte de las obras de artistas y graffiteros salteños.

Muchas veces con el aval del dueño de la propiedad, los artistas buscan que se les “donen” paredes; en otros casos, cualquier pared en blanco sirve para dejar una huella. Este es el caso de un nuevo galpón ubicado entre Limache y Parque La Vega.

Semanas atrás, Pinturerías Martel trasladó su casa central a zona sur, sobre Avda. Ex Combatientes de Malvinas. Largos y amplios muros grises delimitan la propiedad, espacio que fue detectado por los jóvenes graffiteros de la zona y que, sin dudarlo, estamparon formas y colores sobre el sólido color piedra de aquellas paredes.

Una reacción inesperada

Estas intervenciones fueron hechas en un primer momento sin el consentimiento de los dueños de la empresa, quienes al notar los graffittis se vieron seducidos por la idea y comenzaron la búsqueda de los artistas que pintaron sus muros.

Para conocer más de esta búsqueda, dialogamos con el Encargado en Ventas de la empresa, Daniel Bluma, quien nos confirmó que la pinturería quiere encontrar a los artistas responsables para proponerles que terminen de hermosear la fachada, donando la pintura y andamios que necesitaren.

“Acabamos de inaugurar la casa central, lo más nuevo es la parte de atrás del galpón que da hacia Parque La Vega. Obviamente al haber muros tan altos, los chicos de la zona pintaron y graffitearon. Es algo que quedó bueno, al dueño le gusto y se pensó en hacer una nota para repartir en el barrio para que los chicos que hicieron el trabajo completen de pintar y nosotros donamos andamios y pinturas”, explicó.

A pesar de que la nota ya se encuentra pegada en la misma pinturería y a pesar de que circuló por el barrio, aún no se pudo hallar a quienes fueron los primeros en colorear las paredes de este galpón. Al respecto, Bluma añadió: “No vamos a pedirles que pinten algo específico, sino lo que ellos quieran. Vamos a esperar un tiempo más y si no aparecen los chicos que hicieron estas pintadas, se va a convocar a cualquier otro artista que esté interesado en hacer un mural en el galpón de la Pinturería”. Recordemos que no es la primera vez que esta empresa muestra su compromiso social: ya lo había hecho años atrás cuando abría sus puertas y prestaba sus herramientas para la manufactura de casitas para perros callejeros.

Hecho el compromiso por parte de Pinturerías Martel, sólo resta que los artistas aparezcan y pongan manos a la obra.