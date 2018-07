Docentes universitarios anuncian un paro por tiempo indeterminado

Jorge Ramírez, secretario general de la Asociación Docentes Universidad Nacional de Salta (Adiunsa), confirmó a InformateSalta que Salta adhiere a la convocatoria de los gremios que agrupan a los docentes universitarios del país, Conadu y Conadu Histórica, para no iniciar las clases del segundo cuatrimestre.

La medida es por tiempo indeterminado. “Se evaluará luego de una semana, pero si no hay oferta salarial concreta que se acerque a las expectativas inflacionarias, la medida de fuerza va a continuar. Desde mediados de mayo no hay convocatoria, esto no da para más”, señaló Ramírez.







El Congreso Extraordinario de CONADU Histórica sesionó el viernes pasado, con la presencia de 24 asociaciones de base y 90 congresales, resolviendo el no inicio de clases con cese total de actividades, a partir del 6 de agosto. Asimismo, convocan a una marcha nacional universitaria de docentes, estudiantes y no docentes, en defensa de la Universidad Pública y contra el ajuste.

Ramírez aclaró que, como son distintos los calendarios en las universidades, se fijó una fecha de inicio de la medida de fuerza. “El sector preuniversitario, los IEM, no se verían afectados hasta esa fecha. Las clases comienzan el 19 pero antes tienen exámenes”, señaló.

Los docentes universitarios reclaman un 30% de aumento salarial con cláusula gatillo y rechazan el ajuste presupuestario en las universidades nacionales. Hasta el momento, sólo recibieron un adelanto del 5%.

Con respecto a la toma de exámenes, Ramírez confirmó que el paro no afectará las mesas de exámenes en el turno de julio.