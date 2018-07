Agreden a un camarógrafo y a un periodista durante un siniestro vial

El camarógrafo, Facundo Toranzo, contó que anoche junto a su colega Ignacio se dirigían a cubrir un reclamo de vecinos en Bº Limache, cuando en avenida Paraguay, a la altura del Río Arenales se percataron de un siniestro vial, en sentido Sur-Norte.







En consecuencia, se detuvieron para cubrir el hecho por lo que entrevistaron al conductor del vehículo y salieron en vivo para Multivisión. Al finalizar la transmisión, el joven camarógrafo contó que un hombre se acercó y le dijo: “no, no, no podes filmar, porque la moto es mía y vos no tenes autorización” en tanto la moto continuaba tirada porque no había llegado criminalística.

“Seguí trabajando y ya se puso más ofuscado y me amenazó” sostuvo el camarógrafo. Así inició una pelea cuerpo a cuerpo por lo que ambos terminaron tirados en el asfalto. Ahí, personal de Tránsito intervino para frenar la pelea, ya que hasta ese momento la Policía de Salta no había tomado cartas en el asunto.





El atacante del camarógrafo continuó insultando hasta que se abalanzó hacia el periodista Ignacio Beltrán, quien recibió un golpe de puño en el labio. "A todo esto llegó una persona más joven, de unos 20 años, que no se si era familiar , y me da un golpe en la ceja y caigo al suelo con la cámara y ahí me rompe la cámara pisándola" agregó el camarógrafo de Multivisión.

El agresor fue identificado como Edgardo Quintana tiene 55 años, su domicilio es en Bº Ampliación Intersindical. Ya fue denunciado y tomó intervención el Fiscal Nº 6, quien dispuso identificación simple para las partes. En un primer momento demoraron al sujeto pero luego quedó libre, el hombre más joven escapó. El departamento criminalística documentó los daños causados a la cámara.