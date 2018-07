¿Todavía no mandaste tu idea a INNPACTA? Podés ganar hasta $100.000

Juan Pablo Barrale, Gerente de Asuntos Corporativos de Cerveza Salta, dialogó con InformateSalta sobre el concurso que cumple su tercer año consecutivo. “Lo lanzamos hace más de un mes en distintos puntos del país buscando que sea una plataforma de innovación abierta, un espacio para proponer ideas que sean transformadoras de nuestra bebida, que nos ayude de qué manera tenemos que cambiar las cosas que hacemos todos los días”, señaló.

Ya se presentaron cerca de 200 ideas en todo el país. La convocatoria es hasta el 15 de julio y pueden participar todas las personas mayores de 18 años. “Salta es una provincia que siempre aporta una gran cantidad de participantes con mucha creatividad. Todos los años se suman muchos emprendedores e ideas”, manifestó Barrale.

Una vez que finalice la etapa de recepción de ideas, comenzará el proceso de análisis y estudio de todos los proyectos para definir los finalistas del concurso. El primer premio consiste en una suma de dinero en $100 mil, un viaje a Chile y una mentoría de 6 meses en Endeavor y el segundo premio son $40 mil.

“Los vamos a elegir en función de ciertos criterios que tengan que ver con la innovación, el impacto, la capacidad de ser realizable del proyecto. Los seleccionados van a pasar a una instancia de capacitación y formación emprendedora que va a dictar Endeavor”, explicó Barrale.

Para participar, los interesados deberán tener en cuenta las siguientes categorías:

- Ideas innovadoras de producto y empaque para mejorar la experiencia de consumo: Diseño de la lata; Empaque primario y secundario; Homebrewing; Enfriamiento inmediato y on the go; Accesorios complementarios; Empaque sustentable.

- Ideas para mejorar el punto de venta: Diseño del punto de venta; Maximizar el uso del espacio y optimización de la reposición; Enfriamiento; Consumidor: mejorar la experiencia de compra cervecera

-Ideas para conseguir y capturar información del consumidor, para conocerlo en profundidad y satisfacer sus necesidades: Captura de información al momento de compra/consumo/interacción con la marca; Captura de información con Big Data.

- Ideas que permitan a clientes de CCU y a consumidores finales, conocer los atributos, ventajas y diferencial de las distintas marcas y especialidades cerveceras; lograr un mejor conocimiento de productos y fidelizar. Propuestas en Diseño; producto y empaque; Punto de venta; Tecnología.

Mandá tu idea a www.innpacta.com.ar hasta el 15 de julio.