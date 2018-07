La historia de Andrea, la joven desaparecida hace más de 10 días

Andrea Tamara Botelli desapareció durante la tarde del pasado 23 de junio de su hogar en barrio Juan Calchaquí. Una de sus hermanas, Paola Botelli contó a InformateSalta la situación de vulnerabilidad por la que atraviesa la joven de 28 años, quién además posee tres hijos.

“Desde hace 5 años, sus desapariciones son constantes como así también las denuncias por esta situación. El hecho más relevante fue a principios de año, llevaba ya 2 meses desaparecida, cuando un novio con el que consumía la apuñaló y le provocó una sería lesión que le despertó una trombosis” sostuvo Paola revelando que su hermana padece un conflicto con las drogas.







En esta ocasión, fue la madre de la joven desaparecida quien radicó la denuncia en la comisaría 10ª tratando de dar con su hija. Según algunas versiones que conoce la familia, la joven podría estar en el Barrio 20 de junio donde en otras ocasiones se refugió debido a su adicción. “Tiene un novio que trató de sacarla de allí pero ella lo corrió y otros adictos lo increparon” agregó Paola a InformateSalta.

Actualmente dos de sus hijos viven con sus padres mientras que el niño de 7 años, que padece hidrocefalia, lo hace permanentemente con su padre, quien se hace cargo de su tratamiento.







Aparentemente, Andrea ha convivido en un ambiente de conflictividad social en los últimos años ya que sus últimas relaciones sentimentales estuvieron marcadas por las adicciones. Uno de los últimos episodios consecuencia de su condición, manifestó su hermana, fue cuando se vinculó con un grupo de adictos de Bº 20 de Junio entre los cuales se encontraba quien la apuñaló.

Intentos de recuperación

Andrea tras salvar su vida luego de ser apuñalada en una pierna, inició un tratamiento en el programa Puente, el cuál no logró continuar.

“El último día que vi a mi hermana fue un viernes 23 de Junio, día que se fue en horas de la noche y nadie lo notó. Ella decía que Puente no la ayudaba. Se fue un viernes por la noche, ni cuenta nos dimos. Se fue y después ya no se supo nada hasta que el novio me dijo a mí que la había visto ahí en 20 de Junio, y que él la quiso traer pero ella no quiso” recordó Paola.

Por cualquier información sobre el paradero de Andrea Botelli comunicarse al 911.