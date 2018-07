Violento ida y vuelta entre Nai Awada y Yanina Latorre: "Lavate la boca, irrespetuosa"

Naiara Awada y Yanina Latorre se dieron con artillería pesada en Twitter, luego de que la bailarina malinterpretara un tuit de la panelista, quien lejos de calmar la situación, redobló la apuesta, publicó Rating Cero.

Todo comenzó debido al enojo de Awada por no estar en la lista de convocados al Bailando 2018 y que en su lugar sí figuren personajes como Jujuy Giménez, ex pareja del Pelado López. Luego de que Yanina saltara a defender a la modelo, una usuaria arremetió contra Nai: “A vos justamente por el talento no te llamaron. Solo entraste por ser la sobrina de…”, indicaba parte del tuit que, en vez de ser respuesta al de Nai, lo fue al de Yanina.

Por este motivo, la panelista le respondió a la usuaria: “¿Sobrina de? Largá la falopa”.

Awada, sin pelos en la lengua, se hizo cargo del mensaje y le contestó directamente a Yanina: “No puedo creer despertarme y leer tu comentario de lo más agresivo. Me das asco. Jamás te diría algo así. Gracias a Dios no consumo”.

Si bien Latorre le aclaró que el tuit no era dirigido a ella, le recomendó que “dejara de colgarse” de las situaciones y Nai explotó con una catarata de mensajes: “En tal caso te estas metiendo con mi familia. Soy sobrina de Juliana de sangre, lávate la boca irrespetuosa. Con mi familia no. Asco”.

“Y la que empezó fuiste vos. ¿Colgarme? Si no tenés otra cosa que hacer que bardear, no sabes hacer nada más que tirar mierda” y “Harta me tienen hablándome de mi y de mi familia, que no soy sobrina. Lávense la boca antes de hablar, me tiene harta”, fueron otros dos tuits.