Condiciones que debes cumplir como argentino para viajar a EEUU

A los ciudadanos de la mayoría de los países de América Latina se les solicita un trámite de visa de los Estados Unidos para poder ingresar en ese territorio. Para tramitar esta visa, se deben cumplir con ciertos pasos y requisitos de entrada, ya que quien intente entrar sin cumplir con estos trámites, deberá acogerse a castigos y sanciones por entrar ilegalmente en los Estados Unidos, los cuales son muy severos.



En general, estos requisitos incluyen programar una cita y cumplimentar con la documentación requerida.



Para los ciudadanos argentinos, de acuerdo a lo establecido por el gobierno de los EEUU, se deben cumplimentar ciertos requisitos para acceder a la visa, algo que puede resultar muy penoso para muchos.

Pasos de tramitación de la visa americana desde Argentina

Lo primero que se debe hacer es determinar el tipo de visa que se desea solicitar, ya que el Departamento de Estado establece dos clases de visas para ciudadanos extranjeros que desean ingresar a los Estados Unidos: Visa de no inmigrante y Visa de inmigrante.



Si el motivo de tu viaje es por placer, o para tomarte unos días de vacaciones, te encuentras dentro del primer grupo, y se debe optar por la B (Visa de Visitante). La tipo B1/B2 incluye a los ciudadanos no inmigrantes que viajan por Negocios o Turismo.



A continuación es necesario completar la Solicitud Electrónica de Visa de No Inmigrante, que se hace mediante el Formulario DS-160 de solicitud de visa por Internet.



Se trata de un formulario oficial del gobierno de los Estados Unidos y sólo puede completarse en la página del U.S. Department of State. Son muchísimos datos por lo que es necesario armarse de paciencia y ante dudas, consultar a alguien que ya lo haya hecho, para evitar cometer errores.



A continuación, se debe proceder a ingresar dicha solicitud, para lo cual necesita ingresar a la web del Servicio de Información de Visas, donde deberá registrarse. Para ello deberá crear un usuario, y seguir los pasos para coordinar una cita con fecha y hora, en la Embajada. Asimismo, deberá pagar el arancel de solicitud de visa solicitada.



Un consejo: No realizar reservas o compras de tickets aéreos ni hotel hasta que se hayan obtenido el pasaporte con la visa correspondiente.