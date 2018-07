Tiene cáncer, sufre de dolor, pero la obra social PROFE no le da los medicamentos

Otra vez la obra social PROFE es foco de denuncias. En este caso se trata de una mujer que padece cáncer y se encuentra enfrentando un tratamiento contra el dolor. Los medicamentos salen $120.000 por mes, y su familia no puede costearlos. La obra social debe abastecerla de las drogas, sin embargo, todos los meses demora la entrega.

Natalia Guanca, hija de Olga, contó en Somos Salta el padecimiento que vive su familia. “Me dicen que los hemogramas están desactualizados, por lo cual no me pueden dar la medicación. Me dicen que todos los meses tengo que presentarlos actualizados, pero es ilógico que todos los meses le hagan análisis a mi mamá porque éstos se presentan cada tres meses”, sostuvo.





El estado de salud de la mujer empeora día a día ya que debe interrumpir el tratamiento. “Desde el viernes estamos yendo todas las noches al Arturo Oñativia para que le pongan calmantes por suero, pero duele mucho verla así, empeora no teniendo la medicación. Ya son dos semanas que no tiene la medicación, sufre todos los días”.

De acuerdo a lo que contó Natalia, su mamá recibe morfina y tramadol. “El viernes me iban a entregar la medicación, me dijeron que me iban a entregar, pero después nos dijeron que no había llegado el medicamento, que estaba pedido y pagado pero era un problema del laboratorio. El martes nuevamente vamos a PROFE y nos dicen que el medicamento no estaba pedido porque no estaban presentados los hemogramas”, contó la hija.