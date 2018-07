El presupuesto nacional 2019 en la mira del peronismo

El debate por el presupuesto nacional 2019 ya entró en la agenda legislativa de la Cámara de Diputados de la Nación. Una de las razones, es que el gobierno nacional ya ha iniciado reuniones con los gabinetes económicos provinciales para empezar a acercar posiciones. El plazo de presentación es el 15 de septiembre.

“Me parece que todo diálogo es positivo, más en estos momentos de crisis que vive la Argentina. Hay muchos temas que pueden actuar de condicionamientos sobre el presupuesto, como el acuerdo con el FMI, algo que se está instalando es que dejo de ser un presupuesto de crecimiento para la Argentina para ser de ajuste de la economía” reflexionó el legislador nacional, Pablo Kosiner, por FM Aries.







A pesar de las críticas que en las últimas semanas el peronismo ha recibió por parte del ejecutivo nacional, Kosiner garantizó que no van a cambiar de la postura del consenso lo que será necesario a la hora de discutir sobre el presupuesto nacional 2019. “Vamos a seguir yendo a las mesas de diálogo que nos convoquen, más allá de que hablen mal de nosotros, porque la verdad que no queremos darle lugar a que el gobierno tire para otro lado la responsabilidad de tiene al momento de gobernar. Nuestro sector no ha puesto palos en la rueda y no ha apostado al fracaso del gobierno” indicó Kosiner.

Además, el presidente del bloque Argentina Federal señaló que el diálogo previo a la presentación formal del programa presupuestario no condiciona en nada a los diputados nacionales o al gobierno nacional. “Ellos decidirán si escucha o no las sugerencias desde distintos sectores. El gobierno no tiene que perder el sentido de la ubicación donde no tienen la mayoría parlamentaria que pueda garantizar que el presupuesto pueda salir tal cual lo ingresa sino lo ha dialogado antes” agregó.







Finalmente, Kosiner indicó que al gobierno de Macri no le sirve hablar mal del peronismo porque después son ellos mismos lo que buscan el acuerdo para garantizar su gobernabilidad. “Deberían dedicarse a hablar menos mal del peronismo y recuperar la confianza en la gente (…) cuando llega el momento de aprobar leyes, los ministros salen corriendo a buscar nuestros votos” concluyó el diputado nacional.