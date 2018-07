El debate en las aulas: Colegios católicos distribuyen material antiaborto a sus alumnos

El debate sobre el aborto en la Argentina ha producido un fenómeno nuevo desde la llegada de la democracia en 1983: nunca antes la Iglesia había asumido un rol político tan activo en un tema puntual.

Las homilías en contra de una ley durante los tedeums de dos fechas patrias, la participación de sacerdotes en marchas callejeras, la decisión de que niños muy pequeños participen de desfiles con pañuelos celestes, las intervenciones de sacerdotes en debates legislativos son apenas las manifestaciones más visibles de esta militancia.

El detallado informe de Ernesto Tenembaum para Infobae recolecta documentos que fueron distribuidos entre los estudiantes de colegios católicos en Buenos Aires. Su primer ejemplo se centra en el Colegio Mallinckrodt, ubicado en la localidad de Martínez, en San Isidro. Unos días antes, los padres de alumnos de distintas secundarias recibieron una notificación que debían firmar si permitían a sus hijos asistir al cónclave. Una de las notas pedían autorización para que el alumnado asistiera a ver un testimonial de Patricia Sandoval, una mujer norteamericana, hija de mexicanos, que, al parecer se realizó tres abortos, y ahora recorre el mundo como un símbolo de la lucha contra su legalización.

Sandoval contó su experiencia también en la primera marcha por las dos vidas, que se realizó el tercer domingo de marzo. Luego le repartieron a todos los chicos distinto tipo de materiales: muñequitos de madera que simbolizaba el "bebe por nacer", folletos y cuadernillos de propaganda contra el aborto y también contra el matrimonio igualitario, la Ley de Identidad de Género y los anticonceptivos de todo tipo. Ese material en su mayor parte fue elaborado por la fundación La Merced Vida, una de cuyas dirigentes participó del debate en la Cámara de Diputados.

Tal vez lo más llamativo de todo es que los textos reflejan una militancia activa en contra de la anticoncepción. A contramano de lo que establece la ley de Educación Sexual, que impulsa la difusión de métodos anticonceptivos para evitar embarazos no deseado, los documentos que recibieron los adolescentes lo desaconsejan de manera muy enfática.

Los organizadores de la actividad también difundieron su posición respecto de lo que debe hacer una mujer que queda embarazada luego de una violación:"Se puede entender que una mujer no desee el hijo fruto de una violación. La madre debe estar acompañada tras un trauma así. Pero matar al hijo no elimina el drama. Por el contrario, lo agrava. El criminal debe ser castigado. Pero ¿por qué se someterá al niño inocente a la pena de muerte que no tendrá el criminal?" pregona el material recopilado para Infobae.