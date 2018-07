Martel: “Queremos conversar con las personas que opinan lo contrario”

La iniciativa, convocada por la cineasta Lucrecia Martel, quien volvió a convocar al diálogo a quienes piensan distinto, reunió a una amplia gama de representantes de la cultura y las ciencias de la ciudad de Salta en la plaza de la Legislatura, donde se tomaron las fotografías. Además, quienes no lo hicieron, adhirieron a un manifiesto que reclama la sanción de esta ley, indicó Nuevo Diario.

Encabezando la movida, Martel insistió en el diálogo con quienes se oponen a la aprobación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo: “Hace semanas que buscamos que quieran opinar sobre la postura en contra, es decir, a favor de la clandestinidad, y no hemos encontrado. Todos dicen que no, y a nosotros nos parece que tenemos que conversar, que como sociedad es una cosa muy importante sobre la que tenemos que hablar”, afirmó.





Interpretó que esta negativa al diálogo se debe a que “tenemos como una tradición de silencio, de insultar en el anonimato, de agraviar, de humillar, y en público no hablar”. “Nosotros queremos cambiar eso. No somos un movimiento, nadie nos banca, no hay ningún sponsor detrás de esto, somos vecinos que nos autoconvocamos para expresarnos y queremos conversar con las personas que opinan lo contrario”, reiteró.

E interpeló a los senadores de Salta: “Por qué no vienen a conversar con nosotros. Nosotros que no somos nada, no somos un partido, somos vecinos autoconvocados que estamos a favor del aborto legal y queremos conversar. Es un debate importante, no podemos saltearnos esto, no podemos limitarnos a insultar a las personas y anónimamente o más o menos anónimamente, porque así no vamos a funcionar como comunidad. Tenemos que crecer”, insistio.

“Es muy difícil tomar posición sobre algo tan doloroso, tan difícil, que implica tantas cosas tremendas para toda la sociedad, pero lo tenemos que hacer” porque “hay gente que muere, hay cosas que no sabemos de la salud pública a causa de esta clandestinidad, necesitamos conversar, necesitamos ser valientes y afrontar este tema tan doloroso”.

La cineasta también respondió a quienes cuestionaron su participación en el Senado, invitada por el senador Juan Carlos Romero (Peronismo Federal): “Creo que tengo algo para decir”, señaló.







Tendencia

La manifestación impulsada por Martel incluyó fotografías en la Legislatura de Salta, encabezada por la propia cineasta, y el Congreso de la Nación. La movida, que en Salta también tuvo una acción fotográfica en Tartagal, fue tendencia en las redes sociales ayer, donde numerosos habitantes de Salta se manifestaron a favor de la legalización del aborto.

“En una de las provincias que ocupa los primeros puestos en ránking nacional en embarazos infantiles, votamos por el derecho a decidir”, twitteó la artista y fotógrafa Flor Bustamente Arias.

En las redes también acompañaron las periodistas Ingrid Beck (Revista Barcelona) y Mariana Carbajal. “Salta es la cuarta provincia con tasa más alta de embarazo adolescente. 8 de cada 10 chicas que dan a luz dicen que no buscaron ese embarazo. Obligarlas a ser madres es tortura. La maternidad debe ser una elección, no una obligación”, sostuvo.