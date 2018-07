La foto del Pity Alvarez abrazado con su víctima

La foto muestra a Pity Álvarez y a Cristian El Gringo Díaz, de 36 años, en otros tiempos, cuando nada hacía prever del trágico final que dejó a uno en la cárcel por el crimen del otro.

En la foto se los ve sonriendo y abrazados en el barrio Samoré, el mismo lugar donde ocurrió el asesinato ocurrido la semana pasada. La imagne permite confirmar que se conocían y que podrían haber tenido una relación.

Pero en su momento, Álvarez sostuvo lo contrario:

"Sí, lo maté porque era entre él o yo. Cualquier animal haría lo mismo”, afirmó. “El era un pibe que choreaba. No era tema de drogas. No éramos amigos”, agregó. “Si no, me iba a matar él”.

Hoy, el cantante de Viejas Locas se encuentra detenido en el pabellón psiquiátrico del penal de Ezeiza, con síndrome de abstinencia.

Este lunes, Álvarez se quedó sin abogado Sebastián Quijeiro, con quien venía trabajando desde hace cuatro años, por su "estado deplorable". Ahora, el músico contará con un defensor oficial.





Fuente: Telefé Noticias