Búsqueda de Iris: “La Policía no está haciendo nada”

“Los policías nos llaman para preguntarnos si tenemos novedades, cuando son ellos los que nos tienen que dar una”, dijo Hugo Gonza, tío de Iris a InformateSalta. La buscan desde el viernes seis de julio y hasta el momento no tuvieron respuestas. La familia asegura que se fue con un chico de 27 años que la manipuló.

La desesperación es insostenible, ya no saben dónde buscar a la jovencita de 14 años que nunca antes salió de su casa sin avisar. “La Policía deja mucho que desear, no están haciendo nada. Cuando radicamos la denuncia en la Brigada nos dijeron que si ella se comunicaba no contestemos y los vayamos a buscar para que detecten el lugar de la señal, eso hicimos y no pudieron hacerlo”, sostuvo.





Asegura que se sienten arrepentidos de no haber contestado la llamada que recibieron la madrugada del 10 de julio, “ella se quiso comunicar con su hermano a las 1:15, salimos corriendo con el teléfono y en la Brigada no nos atendieron, fuimos a la comisaría y dos agentes se lavaron las manos”, contó enojado.

Vieron que la joven estuvo conectada en Whatsapp hasta las 3:20 y no pudieron localizar el teléfono, “su hermano comenzó a investigar y la señal salió de atrás de la Casa de Gobierno, volvimos a la Brigada, ahí nos dijeron que esa aplicación solo capta lugares generales. No entendemos, no hacen nada”, denunció.

“Nosotros fuimos a buscar al chico que se la llevó, no volvió a su casa y tampoco se presentó a trabajar, sabemos que él la tiene. Después de la marcha que hicimos recibimos un llamado anónimo dicen que vieron a una pareja de sus características en Urquiza y Olavarría”, contó.

Pidió que las fuerzas de seguridad trabajen en su hallazgo, ya que aseguran que la adolescente sigue en la ciudad.