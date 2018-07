Para la construcción, las inversiones de Nación en vivienda son una "mentira"

Dura fue la crítica que se realizó desde la Cámara de Construcción de Salta sobre las declaraciones provenientes de la subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación que afirman que están remitiendo las partidas para la edificación de viviendas.

Las críticas las realizó Juan Carlos Segura, referente del sector de la construcción, ya que desmereció lo dicho por el subsecretario del organismo, Iván Kerr, quien declaró que pese a la crisis y los ajustes presupuestarios, Nación remite a la provincia el dinero para mantener en obras los planes de vivienda.

“Es un mentiroso. Las viviendas del barrio Pereyra Rozas, por ejemplo, la hicimos nosotros con precios de abril del 2016. A mí me deben cuatro millones de pesos en ese caso”, indico el empresario en diálogo con FM Aries.

Del mismo modo, puntualizó que sobre “las 3.000 viviendas que están en ejecución hay que decir que las mismas tienen un ritmo muy lento y los precios también son de abril del 2016 cuando debería ser un 30% mayor”.

Dejando de lado los ejemplos, Segura insistió que Kerr “es un mentiroso. La plata no la envían y hoy paga más la provincia. Yo desafío a cualquier funcionario de la Nación a desmentirme. No lo van a hacer porque ya hable con todos. Me falta hablar con Macri nomas para pedirle que resuelva nuestros problemas pero no hacen nada porque no conocen nada de la obra pública ni del país", concluyó.