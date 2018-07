Una historia de superación salteña detrás de unos botines robados

Osvaldo Copa fue el protagonista de un video viral que emociona. Sufrió el robo de sus botines y sus amigos decidieron hacer una “vaquita” y comprarles unos nuevos, pero su historia es aún más conmovedora.

El joven de 19 años, quien se mostró eternamente agradecido por el gesto que tuvieron desde el equipo de Actron para el que juega en el Campeonato de Fútbol Amateur del Norte, sueña con llegar a primera y sacar a su familia adelante pero sin dejar sus estudios de lado.

“Ese día me mandaron a comprar carbón porque estaban por hacer un asado y cuando vuelvo, me habló y me dijo que todos juntaron la plata. Fue un gesto de agradecimiento de la presidencia de Actron, el equipo para que el que estoy jugando los sábados. Ahora voy a poner todo de mi parte en cada partido,” dijo a Canal 11.

Osvaldo cursa el último del secundario y ya piensa en continuar una carrera a nivel superior, combinando su pasión por el fútbol y sus estudios. “Si no puedo con el fútbol, con el estudio que es lo primero,” destacó.