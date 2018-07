Video: Embarazada golpea a una nena que defiende el aborto legal

Una chica embarazada agredió salvajemente a una joven que tenía en una de sus muñecas el pañuelo verde a favor de la legalización del aborto que se trata en el Senado.

El hecho ocurrió en Claypole. Leslie, la víctima, estaba con un grupo de amigos en una plaza, hasta que irrumpe un grupo de chicas preguntando quién estaba a favor del aborto.

“Estaba con mis amigos en una plaza como cualquier chico de nuestra edad con mi pañuelo a favor de la campaña del aborto en mi mano derecha, y llegó esta chica preguntando quién estaba a favor del aborto, a lo que le dije que yo”, contó la joven en el portal Crónica.

Y continuó con el relato del violento episodio: “Al rato llegó con una amiga, y me empezó a apurar, diciendo que no tenía justificación, hasta que esta chica Milagros me invita a pelear“.

Pese a que Leslie se negó a pelear -menos con una chica embarazada-, la respuesta de la agresora fue contundente: le pegó una cachetada y le dijo que iba a tener que pelear igual.

“Me agarró del pelo, me tiró piñas y me empezó a dar patadas en el piso. Si yo le hubiera pegado, ahora la historia sería distinta“, dijo la víctima, quien no se animó a realizar la denuncia por miedo a represalias.



Mirá el video abajo