Tabacaleros marchan en reclamo de los cambios en el pago del Intercosecha

Ernesto Ojeda, secretario general de la Asociación de Trabajadores Rurales y Estibadores de Salta (ATRES), y Gabriela Rearte, secretaria administrativa, se refirieron al plan de lucha que los trabajadores enfrentan desde comienzo de año, debido los inconvenientes por el granizo, lo que provocó que no puedan cumplir con los requisitos del programa Intercosecha.

El programa Intercosecha fue creado en 2014 por resolución N°858/14 del Ministerio de Trabajo. Consiste en un subsidio para trabajadores temporarios del sector agrario y agroindustrial que desde hace años está establecido en $2.300.

Inicialmente el subsidio se pagaba durante un máximo de 4 meses, a condición de que previamente los trabajadores registraran entre 3 y 10 meses de ingresos. El Gobierno nacional fue modificando las condiciones, pasando a exigir que los trabajadores acreditaran 5 meses de trabajo en blanco para acceder al subsidio.

“Con el granizo que hubo entre diciembre y enero, muchos quedaron sin poder completar el requisito que era tres recibos de sueldo, otros solo llegaron a los dos meses, veníamos con esa lucha, presentamos dos proyectos de declaración para que no nos exijan éstos requisitos”, señaló Rearte.

La mujer señaló que también avanzaron en la presentación de un proyecto para pedir un “salario social complementario para los que no lograron ficharse, pero sí están trabajando con el tabaco. Cuando empezó junio, donde quienes cumplían con los tres recibos tenían que empezar a cobrar el dinero del programa, los trabajadores se dieron con que por el orden del gobierno nacional nos piden 5 recibos de sueldo”, indicó Rearte.

Ante esto, Ojeda manifestó que desde 2015 todas las medidas económicas afectan a la clase trabajadora. Sostuvo que el gobierno Nacional toma decisiones que favorecen a empresarios como sojeros, mineros y el sector financiero.

Con respecto al programa Intercosecha, expresó que se trata de una forma de auxiliar al sector del trabajo. “No es un subsidio, es un derecho porque todo lo que produce en las diferentes regiones productivas es un gran beneficio para el presupuesto nacional. Es un aporte de alimentar a los sectores rurales, a los pueblos del interior porque aparte del salario. Se aporta una parte de la recaudación extraordinaria”, indicó Ojeda.

Otro de los trabajadores que participa de la movilización señaló que la situación que vive es una desgracia. “Soy peón rural, hay veces que llego a mi casa y no tengo ni para el pan para darle a mis hijos. A veces no nos alcanza ni para comer con el Intercosecha. No es fácil el trabajo rural, comemos bajo el sol, bajo el frío, nos levantamos a las 5 de la mañana para volver a las 7 de la tarde. Con $2.000 no se vive, no podemos dar de comer a nuestros hijos”.

Otro manifestante, obrero del tabaco, señaló: “Es un momento muy grave, hace 6 meses que no se recibe un peso. Cayó granizo y no vemos un peso, en los hospitales no tienen ni algodón, estamos pasando hambre”.

El diputado Claudio del Pla, quien acompañó a los trabajadores en su reclamo, expresó que ayer se votó un proyecto en la Cámara de Diputados para reclamar la restitución del beneficio y que se apruebe una ley que no sea un subsidio sino un salario de Intercosecha, que represente un 80% del salario mínimo.