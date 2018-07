Licencias para víctimas de violencia: Diputados rechazaron las modificaciones del Senado

Diputados no aprobó las modificaciones planteadas por la Cámara Alta e insistió con la media sanción original dada al proyecto que garantiza el derecho de licencia con goce de haberes por el término de cinco días a mujeres que se desempeñen en la Administración Pública Provincial, Poder Judicial, Ministerio Público, Poder Legislativo y en los diferentes municipios de la provincia, en caso de haber sido víctimas de violencia de género.

Por este motivo la iniciativa regresó al Senado en revisión. Uno de los cambios propuestos por la Cámara de Alta tiene que ver con elevar de 5 a 10 días de licencia, pero a su vez para acceder a este beneficio necesitaría una resolución judicial, siendo insuficiente la denuncia presentada en la policía.







“La modificación que introduce el Senado plantea una ampliación de 10 días, con lo cual no nos oponemos, pero sí nos oponemos en la parte que dice que debe acreditarse el hecho con la resolución judicial que disponga la medida cautelar correspondiente, y de acuerdo a la reglamentación de la presente norma por el organismo correspondiente”, señaló el diputado Lucas Godoy.

El legislador señaló que la medida cautelar correspondiente, “como rápido se toma en dos o tres semanas y no siempre se dictan medidas cautelares cuando hay una denuncia de violencia, puede constituir un hecho delictivo o no, hay juzgados que la toman a los tres meses. En estos casos se hace imposible de acreditar si el juzgado no ha tomado una medida cautelar. Se hace impracticable el ejercicio del derecho”.