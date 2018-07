El vestido hot y cortito de Sol Pérez puso mal a Marengo

Sol Pérez volvió a La tribuna y lució un vestido de jean que dejó sin palabras a Guido Kaczka. “El chabón no puede hablar… viste cuando no podés decir...”, atinó a comentar el conductor cuando la presentó en el programa.

“La veo mal a Rocío Marengo, está amargada… la miraba mal”, agregó Guido mientras ella observaba fijo a la vedette hacia el otro lado de los sillones de jurado.

“No, no, Guido”, respondió ella. “Pero hay algo que no te gustó, me parece...”, continuó Kaczka.

“Dos días ya viene, bastante seguido”, disparó Rocío con una mirada pícara.



Mirá el video: