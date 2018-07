Elecciones en la UCR: “Lo debe presidir un dirigente con ideas renovadas y con potencia electoral”

Así lo aseguró el actual titular del partido centenario, Miguel Nanni, quien manifestó que su misión es llamar a la unidad y establecer un discurso superador. “Quiero ante todo que nuestra fuerza no pare de crecer”, dijo. Mirá el VIDEO.

En medio de divisiones y reclamos de paridad, los radicales salteños irán a las urnas el próximo 26 de agosto para elegir a las autoridades que conducirán el partido hasta agosto del 2020.

Al respecto, Miguel Nanni, actual titular del Comité Central de la UCR, ante las cámaras de InformateSalta, destacó el perfil y el relieve que despierta la elección partidaria del radicalismo, y dijo que su misión es llamar a la unidad y establecer un discurso superador. “Quiero ante todo que nuestra fuerza no pare de crecer, desde 2013 que llegamos hasta la fecha el radicalismo no ha parado de crecer”, dijo.

Con respecto a su gestión, realizó un balance positivo puesto que, según sostuvo, hace cuatro años el radicalismo no era un actor preponderante de la política salteña, sino una fuerza testimonial. “Volvimos al Congreso de la Nación después de 20 años, tenemos una fuerte presencia en la legislatura salteña, y varias presidencias de Concejos Deliberantes, eso te habla de una fuerza que supo renovarse”, expresó.







Sobre los candidatos a conducir los destinos del partido, dijo que sus preferencias son de perfil y no de nombres. “Al radicalismo lo debe presidir una mujer o un hombre que haya demostrado en primer lugar que también se renovó y que tiene potencia electoral no solo hacia dentro sino hacia fuera y que demuestre que después de la elección interna sea capaz también de ganar una elección en su departamento”.

No obstante, destacó que Héctor Chibán demostró ser un gran referente; Sandra Vargas creció muchísimo, y Mimessi en el norte es una versión exitosa de modelos de nuevos dirigentes. “La interna radical no es un fin en si mismo, creo que tiene que ser el trampolín para reclamar el poder de Salta”, aseveró.

También señaló que el radicalismo es una fuerza que puede alternar tranquilamente para gobernar la provincia. “Hay gente que hace 20 o 30 años que está en nuestra fuerza, y lamentablemente no puede exhibir buenos resultados, yo les pediría a ellos que nos acompañen y que entiendan este mensaje de unidad, y a los jóvenes que se vienen perfilando nos ayuden y nos den la oportunidad de seguir creciendo”.

Por otro lado, se refirió al rol del radicalismo en Cambiemos. “En este momento de crisis salir a decir que tenemos que diferenciarnos de Cambiemos, no me parece. Nuestra obligación moral es sostener esto, cuando naveguemos en aguas más tranquilas veremos que hacemos, pero ahora hay que ponerle el hombro al país claramente”, manifestó.

Finalmente, sostuvo que deben constituirse como una fuerza de profundo diálogo. “Yo soy de los que opina que esta vez Salta debería ser gobernada por una persona que no necesariamente venga del justicialismo. Ese es mi deseo, ahora hay que traducir esto a la gente, la gente tiene que votar ese proyecto y a mí las urnas no me asuntan”, finalizó.