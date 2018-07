Lara Gros: "Debemos dejar de ser una máquina de sacar votos para los candidatos capitalinos"

El intendente de la ciudad de Orán, Marcelo Lara Gros, concedió una entrevista a Radio Ciudad Orán, donde se refirió a la actualidad política, más de cara al armado electoral, pensando en los comicios del próximo 2019.

“Estamos trabajando con el resto de los intendentes y algunos legisladores para construir un espacio político fuerte desde el interior provincial", señaló el intendente norteño quien criticó que “no puede ser que 5 o 6 dirigentes decidan en la capital quien tiene que ser el candidato. Se reúnen solo para repartir candidaturas y jamás consultan al interior".

Del mismo modo acusó que “políticamente, hay dirigentes en la Capital que nos ningunean, nos tratan a los del interior como marginales y siempre lo hacen a espaldas del gobernador Urtubey". No obstante, consideró que “la culpa que nos traten con desigualdad a los dirigentes del departamento Orán la tenemos nosotros mismos que en los últimos años vivimos desprestigiándonos unos a otros".

De cara a lo que deparan las elecciones del 2019, Lara Gros puntualizó: “Mi límite político es Urtubey Presidente. Si nuestro gobernador no es candidato a presidente, nuestro frente en Orán estará liberado para acordar políticamente con cualquier otro sector”.

En cuanto a su situación, recordó que no podrá presentarse nuevamente a ocupar su actual cargo, pero “apoyaré para ese cargo el próximo año al dirigente de mi sector que no me haga perder las elecciones”. En ese sentido “si yo tengo que ser candidato a gobernador en las próximas elecciones lo seré”, adelantó.

Finalmente sentenció que desde Orán y el norte provincial “ya debemos dejar de ser solo una máquina de sacar votos para beneficiar a los candidatos que siempre son de la Capital”.