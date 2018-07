Apareció Iris Yavi: Este fue el lugar donde la encontraron con Chocobar

La adolecente de 14 años fue hallada esta mañana en el hotel Azul de Once en Buenos Aires. Se encontraba junto al hombre de 27 años que está acusado de instigación de fuga y estupro. Además la policía estableció que la menor viajaba bajo la identidad de otra salteña.

Tras 16 días de búsqueda la adolescente de 14 años, Iris Yavi Gonza, fue encontrada en Buenos Aires junto a Facundo Chocobar, el hombre de 27 años con el que mantenía una relación sentimental. En las últimas horas, el padre de la joven había logrado el cambio de carátula de fuga de hogar a instigación de fuga y estupro.

El lugar donde fue localizada la menor se llama Hotel Azul y está ubicado en el controversial Once de Capital Federal. Ubicado en Avenida Hipólito Yrigoyen al 2900 se trata de un viejo edificio con habitaciones con baño privado o compartido. Se trata de un alojamiento económico dentro de la variedad de hoteles en la zona.

“Estaba con Facundo Chocobar y tenía un documento que no le pertenecía, era de otra ciudadana salteña. Es el que utilizó para evadir los controles. Nosotros desde el primer momento nos permitimos resguardar que estaba en Buenos Aires. No queríamos darla el alerta para que no tenga las intenciones de salir del país” confirmó el Director de Investigaciones, Ricardo Mendoza, por Canal 11.

Además, Mendoza indicó que la adolescente junto con Chocobar se trasladó hasta Jujuy para desde ahí tomar el colectivo a Buenos Aires.