Control Comercial negó la agresión de inspectores a manteros: “El totalmente falso”

Sigue la polémica entre los manteros y los inspectores de Control Comercial; recientemente una vendedora ambulante denunció que su marido fue golpeado por inspectores municipales mientras desayunaba junto a otros compañeros.

Tras conocerse el caso, InformateSalta dialogó con el subsecretario de esta área municipal, Nicolás Avellaneda, quien negó rotundamente la denuncia. “Es totalmente falso, lo desmiento absolutamente, es totalmente al revés, hay agresiones que son permanentes de algunos de los manteros –no generalizo a todos- hacia los inspectores”, sentenció.

Del mismo modo, precisó en los detalles del episodio ocurrido en el centro de la ciudad. “Sucedió el día de ayer, a la mañana; a un vendedor se lo invitó en reiteradas oportunidades a retirarse de la peatonal, (pero) se puso violento, agarró una de las rejillas que están en el piso de la peatonal y se quiso tirársela, pegarle” al inspector, señaló.







Así destacó el rápido accionar de la Policía tras percatarse de lo que pasó. “Al ver la situación lo detuvo (al agresor) y lo tiró al piso para que no agreda a otra persona, en este caso a un inspector, esa es la realidad”.

Junto a este caso, Avellaneda lamentó que “es una de las tantas situaciones que tenemos, agresiones permanentes, no solo a los varones sino también a las inspectoras, ya hubo antecedentes de agresión donde algunas quedaron hospitalizadas”.

Pese a esto, el subsecretario de Control Comercial rescató que la gran mayoría de los manteros ha respetado el acuerdo al que llegaron días atrás, para que puedan vender sus mercancías después de las 22 horas, en las segundas y terceras cuadras de las peatonales céntricas. No obstante, mencionó a un mínimo grupo de estos comerciantes ambulantes que no estaría respetando dicho pacto, quienes amenazan con instalarse en las primeras cuadras, cosa que no está permitido.