Buscan a Alan Olivera, un viajero salteño desaparecido en Bolivia

Alan Olivera de 21 años desapareció en la ciudad de Trinidad, capital del departamento de Beni, Bolivia, el viernes pasado. Fue su novia quien en las últimas horas hizo público su desesperado pedido de ayuda para dar con el paradero del joven. Como ella misma explica, emprendieron viaje junto a otros amigos y el día viernes perdieron contacto con Alan luego de que el muchacho anunciara que iría a comprar alimentos.

La joven Ahuerma denunció la desaparición del muchacho en las redes sociales: "Esta foto la tome solo hace unos días, él es Alan una de las personas que más amo, un chico sonriente, positivo siempre lleno de esperanza, amante de todxs los animales y sobre todo de la vida... Hace dos días lo último que me dijo es que iba a buscar algo para almorzar y que no se demoraba, desde el viernes al medio día él no aparece, todxs los viajeros que estamos aquí lo estamos buscando, además de gente que nos esta ayudando y colaborando para encontrarlo... Alan solo tiene 21 años y estábamos viajando para Argentina, mi compañero, amigo, amor, hermano, mi familia, aún no ha regresado, a quienes nos conoce, lo conoce y me conoce comparta la foto y llenemos de buena energía para que él regrese y esté bien, que acá esta su familia esperándolo....".