El reproche de Alfredo Casero a Mauricio Macri: "No terminó con los ladrones que robaron en este país"

Alfredo Casero suele elogiar a la gestión de Mauricio Macri, pero esta vez le hizo una serie de cuestionamientos al Gobierno. Invitado a La Noche de Mirtha, el comediante le reprochó al Ejecutivo que no haya terminado "con los ladrones que robaron en este país". El artista criticó también a la Justicia y al kirchnerismo.

Además consideró que hay "una propaganda para destruir el sistema republicano" y que "el run run de que hay que voltear al Presidente, los que estamos pagando toda la fiesta que hubo y la seguimos pagando como idiotas", reza el portal de TN.

"Antes las empresas te dejaban sin luz, sin gas, sin agua, sin nada. Si no tenemos posibilidades de crecer, bueno, vamos a hacer lo posible por luchar contra eso que lo detiene. Luchemos contra eso que todo lo detiene, tenemos que ir a la base, terminar una cosa", reclamó.

En esta línea, dijo que reprocha "no terminar absolutamente con los ladrones que robaron en este país y ahora nos vienen a decir cómo tenemos que hacer para salir adelante de un lugar a donde ellos nos metieron y no lo saben".

Casero además celebró el préstamo de los U$S 50 mil millones del Fondo Monetario Internacional (FMI) a la Argentina, a cambio de un ajuste fiscal. "Son tantas las trabas que va a haber en el futuro que yo tengo que respetar todo esto y ver de qué manera lo saco, tengo que pedir plata a mi vecino. Y gracias a Dios que viene Christine Lagarde... porque si no trae no nos salva nadie", dijo el artista, sobre la directora del organismo.