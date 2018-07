"Tuto": Flor Peña va conociendo palabras bien salteñas de la mano de su hijo Felipe

Los salteños no decimos "caliente", decimos "tuto", sobre todo cuando nos dirigimos a los pequeños de la casa. En la publicación que hizo Flor Peña en sus redes, se ve sorprendida por el término que no había escuchado con anterioridad.

En muchos lugares nos conocen por nuestro tradicional "pue", sin embargo, el glosario de regionalismos que caracteriza a los salteños es inmenso. Son muchísimas expresiones las que tenemos incorporadas y que no son de fácil entender para alguien que no es del Norte. En este caso, fue Flor Peña la que aprendió un nuevo término bien salteño: "tuto".

Si bien no hay salteño que no conozca la expresión "tuto" para "caliente" y "chuy" para "frío", la actriz parece recién incorporarlos a su diccionario. Ella misma subió un video viral en el que se ríe del momento en que Ramiro Ponce de León le dice a su hijo que no se acerque al calefactor porque está "tuto".

"¿Qué será tuto?, se pregunta la actriz e incluso lo asocia al italiano, idioma en el que tal palabra es "todo" en español.