La Superliga quiere implementar un Fan ID como el del Mundial de Rusia

Todavía vivía Julio Humberto Grondona, el jefe de la calle Viamonte. Sin embargo, fue Armando Pérez, entonces presidente de Belgrano de Córdoba y muy lejos de imaginar que estaría al frente de una comisión normalizadora, quien presentó con bombos y platillos el famoso AFA-Plus.

Se trataba de un mecanismo de administración para el ingreso biométrico a los estadios que permitiría la erradicación de los barrabravas y terminaría con la reventa de entradas. Se había establecido un convenio con la UTN, que estaría a cargo del empadronamiento, y Telecom, proveedora de la tecnología necesaria para montar la infraestructura.

Se invirtieron ¡300 millones de pesos!, pero el anuncio del 3 de octubre de 2012 se evaporó lentamente. Los 130 mil hinchas que pasaron por alguno de los 27 centros de empadronamiento nunca recibieron el carné. Las puertas molinete que se instalaron en varios clubes, con Colón de Santa Fe como banco de pruebas, terminaron siendo un gasto innecesario. El proyecto que había nacido en 2007 murió al amanecer, según informa Daniel Avellaneda para Clarín.

El Fan ID que tanto éxito tuvo en el Mundial es el sistema que piensan establecer en la Superliga para poder generar nuevas condiciones para el hincha, no sólo a nivel de seguridad. Ya se había utilizado en la Copa de las Confederaciones de 2017 y tuvo correlato en Rusia 2018. Y no es otra cosa que una credencial obligatoria e intransferible con los datos y la fotografía de su portador. Sí, durante la Copa del Mundo no bastaba con tener la entrada con nombre y apellido;se necesitaba de esta acreditación para poder acceder a cada estadio.

“El Fan ID es la herramienta para terminar con la inseguridad en el fútbol. En Rusia fue la primera vez que se utilizó y funcionó de manera excelente”, sostuvo Madero. La declaración del funcionario aceleró los tiempos. Hay voluntad política de terminar con las barras, ese flagelo de la sociedad. Todos están de acuerdo en este punto. Pero sólo la mitad de los 26 clubes de la Superliga acepta acondicionar sus tribunas para la vuelta de los visitantes. Los cinco grandes, por ahora, no quieren saber nada.

Y así como el VAR (Video de Asistencia al Referí) sería una realidad recién durante la temporada 2019/2020, las autoridades de la Superliga avanzan para que el FAN ID se ponga en vigencia, a más tardar, a principios del año que viene. Se necesita, como mínimo, una erogación de 400 mil dólares para el eficiente desarrollo tecnológico. De este modo, se podrá dotar de 120 antenas a las canchas de Primera para generar conectividad, un elemento clave. El ticketing se hará exclusivamente por internet. Y le dará un golpe de KO a la reventa.