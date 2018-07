Elecciones 2019: Miguel Isa no piensa detenerse

Al finalizar las elecciones del año pasado y luego de la derrota del oficialismo, las encuestas marcaban una dura realidad para todos sus potenciales candidatos: ni uno lograba superar el 5% de intención de votos. Frente a este panorama desalentador, Isa resolvió dar un giro que le permitiera recuperar la centralidad e iniciativa política. Era plenamente consciente que no tenía otra alternativa más que redoblar el esfuerzo para revivir el muerto que yacía sobre sus pies luego de la frustración del año pasado y de que la cúpula del PJ mirara la escena del crimen buscando culpables o explicaciones que no aparecían.

Mayor diálogo

Desde fines del año pasado, emprendió la tarea de generar nuevos acuerdos políticos que permitan garantizar los cambios necesarios para que el oficialismo siga ostentando el poder más allá del 2019. Para ello, Isa recorrió varias veces la provincia, conversando con los principales actores ya no sólo políticos, sino de toda clase y plumaje: dirigentes deportivos, religiosos, de organizaciones de base, periodistas…Esta iniciativa, de atender demandas y consensuar con diferentes espacios, escuchando voces de todos los ámbitos, tuvo como principal objetivo “construir macro acuerdos que permitan articular las expectativas de amplios sectores en un proyecto que los contenga a todos”, según sus propias palabras. Un emergente de este diálogo fue la incorporación de personas provenientes de otros espacios, políticos y sociales.







Presencia en los barrios

El vicegobernador reconoció que por diferentes cuestiones institucionales –y seguramente debido también al desgaste producido en los 12 años de gestión al frente del municipio- había descuidado la acción de base, las visitas a los barrios que en algún momento fueron moneda corriente para este dirigente. A partir de este reconocimiento, retomó su agenda de abordaje político territorial, saliendo con mayor frecuencia a los barrios y ordenando a su equipo trabajar. El resultado de ello ha sido muy bueno, según interpretan en su equipo, ya que la apertura y predisposición por parte de los vecinos para recibir a “Miguel” ha sido muy buena. “No hemos encontrado resistencias hacia su figura. Los vecinos y referentes sociales con quienes se ha reunido el vicegobernador no han mostrado mayores dificultades para sumarse a la propuesta, lo cual nos da mucho ánimo para seguir trabajando”, sostienen en su entorno.







Trabajo Nacional y en contra de Macri

Necesitaba dar un giro a su trabajo nacional, por eso desempolvó la agenda de contactos nacionales de peso que supo construir con largos años de rosca porteña. Intendentes amigos de la FAM, gobernadores, dirigentes sociales y sindicales, vicegobernadores, operadores de toda la cancha. Sumar apoyo de estos personajes es vital para dar volumen a su figura y para que en el tablero nacional figure su nombre como El hombre de Salta.

Por otro lado, profundizó su retórica antimacrista, sabiendo que él representa exactamente lo contrario al líder de CAMBIEMOS. “Los funcionarios de Nación se parecen a los músicos del Titanic: siguen tocando mientras el barco se hunde”, sostuvo en una entrevista hace pocos días. Para Isa, el Gobierno Nacional se equivoca en el rumbo económico elegido y perjudica con dureza la calidad de vida de la gente.

Estas son sólo algunas de las acciones que le han permitido a Miguel Isa salir del laberinto dentro del cual había quedado el peronismo el año pasado, luego de perder las elecciones, con su proyección fuertemente damnificada.







Dolores de Crecimiento

Pero Miguel Isa debe lidiar con ciertos desafíos frente a su crecimiento. Por un lado, mantener la buena relación con el entorno del gobernador, quien todavía no ha decidido su suerte para el próximo año. Pensar una estrategia amplia en Capital, que le permita armar una lista competitiva sin desunir al PJ y manteniendo el apoyo de partidos aliados. Lograr la adhesión de los intendentes, quienes nunca están dispuestos a dar garantías y generalmente se embarran sólo para sostener sus propios intereses. Mantener a los medios alineados. Crear una usina que no se limite solamente a comunicar las cosas que realizó como intendente, sino que sea capaz de construir un perfil cargado de simbología. Es decir, que la sociedad lo interprete en términos amplios, en ideas de futuro y esperanza más que en obras puntuales.

A fondo

Luego de ver los números Isa no piensa detenerse. Está convencido de que el Gobernador Juan Manuel Urtubey será un candidato a Presidente competitivo y que él mismo puede ser el gran aglutinante del peronismo y sus diversas expresiones en las próximas elecciones provinciales.

El fuerte trabajo, los viajes sin interrupciones, los encuentros con referentes de organizaciones de la sociedad civil, líderes religiosos y dirigentes políticos, los litros y litros de café, las largas negociaciones, los desvelos, las inauguraciones, los tragos amargos, la falta de tiempo con la familia, todo esto ha sido necesario para levantar el perfil. Las encuestas que antes resultaban amenazantes, ahora dan un guiño esperanzador al Vicegobernador, que promete aumentar el ritmo a partir de agosto. Cierto es entonces que Miguel Isa asoma en las encuestas y bien sabe que tiene todo para jugar hasta el final.