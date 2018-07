No quiso usar preservativo y lo denunciaron por abuso sexual

Una joven de 22 años, conoció al supuesto abusador por Facebook, se vieron un par de veces. A mediados de Julio, él la buscó de la Roka, fueron a un motel con su consentimiento, ella le pidió use preservativo, él se negó y ella lo denunció.

La denuncia, a la que tuvo acceso InformateSalta, fue realizada por una estudiante de 22 años, de barrio El Intersindical, quien acusó a un sujeto que conoció a través de la red social de Facebook, de quien sólo pudo aportar su nombre. Pidió que sea detenido.

El caso, ocurrió el 15 de julio pasado, luego de que la víctima saliera del boliche La Roka, donde se hallaba con unas amigas. La joven contó que hacía un mes atrás, el acusado comenzó a enviarle una solicitud de amistad, la que aceptó y con el tiempo iniciaron conversaciones hasta que el joven pasó a buscarla por su trabajo, oportunidad en la que se conocieron.

Indicó que tuvieron otros encuentros, pero sin que surgieran inconvenientes ni tampoco propuestas sexuales. El día del hecho, cuando la estudiante esperaba para retirarse del boliche, recibió un llamado del acusado, quien la invitaba a salir juntos.

Agregó que accedió, y que a los pocos minutos, el mismo se apareció en el lugar en una motocicleta negra. Tras ascender, y luego de dar unas vueltas, su amigo de Facebook le propuso ir a motel alojamiento de la zona y mantener relaciones sexuales.

La joven explicó, en su denuncia ante la comisaría Séptima, que aceptó la propuesta, pero cuando estaban en la habitación del motel, ubicada en la parte posterior de la rural salteña, le pidió a su acompañante que se colocara un preservativo.





Sostuvo que el sujeto se negó y dijo que no tenía, a la vez que expresó que no le gustaba. No obstante, la joven tenía uno y se lo dio para que lo usara e insistió en ello. Posteriormente, sin embargo, cuando mantenía relaciones sexuales, la estudiante notó que el sujeto se lo había sacado.

Esta situación llevó a detener la cita y pedirle al acusado que ya no quería tener más nada con el mismo, ya que no quería utilizar el profiláctico. El joven, en cambio, rechazó la postura de la estudiante, quien indicó que el sujeto la tomó por la fuerza y la violó dentro del motel.

Posteriormente, se quedó dormido. Esta situación fue aprovechada por la joven, quien se levantó y se dirigió al exterior, pero la encargada le impidió la salida, ya que la habitación debía ser abandonada por ambos. Luego de unos minutos, en tanto, el acusado salió y lo propio hizo la víctima.

Según supo InformateSalta, la joven se dirigió hacia la avenida Paraguay, donde abordó un colectivo y se dirigió al Centro de Salud del barrio Intersindical, donde solicitó asistencia médica, para posteriormente radicar la denuncia en contra de su amigo de Facebook, a quien sindicó como autor del abuso sexual sufrido.