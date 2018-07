Denuncian a la concesionaria Renault por estafa

Un hombre denunció públicamente este sábado a la Concesionaria Renault Minuto de Salta Capital (Centro del Norte S.A.) ubicada en la calle La Florida al 753, dijo que hace menos de dos meses, le entregaron la camioneta Renault Oroch 0km que compró "con ahorros de toda su vida", pero un desperfecto insólita la dejó sin funcionar y no se quieren hacer cargo.

El denunciante contó a HolaSalta.com, que notó fallas en el rodado desde el primer momento, a pesar de la falta de tiempo, llevó la camioneta a la garantía luego que se empezaron a prender luces de falla en el tablero. "Con los ahorros de toda mi vida compré este vehículo, que por cierto sigo pagando y en menos de dos meses se me presenta la primera falla. Lleve la camioneta a la concesionaria, le recordé al vendedor que desde el primer momento la sentía rara, pero en ese momento no le dieron importancia, ahora no se hacen cargo".

El certificado que le entregaron



El cliente, pasó 2 días enteros sin su camioneta, luego de pedir "turno" semanas antes para la que la controlen, que finalmente la respuesta de la concesionaria "es que los cables del Sistema ABS, están comidos por un animal, posiblemente por un roedor".

"Imagínate mi cara al escuchar esa respuesta, me dicen que la garantía no se hace cargo porque "ratas" entraron y me comieron los cables, en mi casa no tengo roedores, ellos ya me entregaron el vehículo con los cables ya comidos por las ratas de su depósito".

El hombre expresó hoy se presentará en las oficinas de Defensa del Consumidor, se siente totalmente estafado y desilusionado, que además recalcó que no fueron claros en los métodos de pago "me mintieron, pero lo dejé pasar porque necesitaba la camioneta".