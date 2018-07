Maestra cordobesa empezó dando clases como hombre y hoy es "Milena, la profe trans"

Tiene 50 años, es filósofa y hace 23 que es profesora y maestra de grado en Córdoba. Hasta hace dos años, los que cursaron su materia la veían con su imagen masculina y sabían que tenía un hijo adolescente. Pero Claudio Moreno hoy es "Milena, la profe trans". Da clases en cuatro escuelas y lleva la filosofía a lo que llama “el cotidiano emocional” respecto a su nueva identidad de género.

Se refiere a que antes que racionales, los humanos somos sensibles. “Lo que te sensibiliza es lo que te cambia”. Por eso, como detalló en La Voz, dice que “la gente te ama o no te ama. Cuando tenés esta diferencia de tu cuerpo con tu identidad –llámese física, psíquica o emocional–, al otro le genera una reflexión y una incomodidad, porque se tiene que poner a pensar sobre sí mismo”.

Así como cambió de identidad, no lo hizo de vocación. “El profesor de Filosofía Claudio Moreno aparecía con sombrero y pipa, traje y tiradores, pero con una percepción en el otro, sobre todo en la mujer, de un hombre que no existía”, agrega.

“Claudio tenía esa sensibilidad, desde los 7 años, que no cerraba. Me decían: ‘Sos diferente a los hombres’. Y es que, en verdad, no era hombre, en el sentido de ser varón”. Gracias a terapia, pudo encontrar a Milena.

Hace dos años comenzó el tratamiento hormonal y en 2016 entró al quirófano de una clínica privada de la ciudad de Córdoba para que le extirparan los testículos. A los pocos días, Milena apareció en su DNI. “El día siguiente de la operación, cuando el médico me preguntó: ‘¿Estás feliz?’, le dije: ‘No estoy feliz, estoy en paz. Ya no necesito luchar tanto’”, dice al diario cordobés.

La mujer de hoy había aparecido en su infancia. De adolescente, mientras cursaba la secundaria en una escuela nocturna, intentó suicidarse. “No es fácil lidiar con todo lo que hay dentro tuyo, donde no hay palabras”, explica.

A los veintipico, viajó a España y luego a Grecia, donde se recibió en la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Atenas. En la cuna de los filósofos, comenzó vivir como mujer y hasta fue modelo publicitaria. Luego, regresó a Córdoba para acompañar la vejez de sus padres. Recién ahí terminó de ponerse los tacos. “Cuando se enfermaron tuve que bañarlos y cambiarlos, yo me recibí de hija. Porque eso lo hacen las hijas, no lo hacen los hijos”, sostiene.

Se enamoró de Mercedes y tuvieron a Gregorio, de 19 años. Los tres viven como familia en la misma casa, pero la pareja se terminó cuando el bebé tenía seis meses. Hoy está de novia. “Estamos en este proceso de construir y deconstruir la imagen. Que no es fácil, pero ¿quién dijo que iba a ser fácil? Si todo fuera fácil, seríamos lo que soñamos”, piensa.

Milena es docente en tres escuelas estatales y una privada. Por lo que tiene "cuatro realidades sociales y educativas diferentes". El Ministerio de Educación acompañó a las escuelas en este proceso. Reunió a los directores, a los equipos de Educación Sexual Integral, al sexólogo de Milena y analizaron cómo trabajar su presencia en los colegios.

Es que no querían que se repitiera la historia de Verónica Giordano, la primera directora transexual de una secundaria de la ciudad de San Francisco. Se sometió a una cirugía de adecuación de sexo en 2011 y no fue comprendida desde el sistema educativo.

“Cuando volví a dar clases hubo profesores que me extrañaban como Claudio, hubo profesoras que estaban más animosas conmigo. Una profe me dijo: ‘Ni se te ocurra venir más linda que yo’… (se ríe). Todas esas cosas te muestran que el otro se ha tranquilizado en esta convulsión sobre tu vida. Cuando estás seguro de lo que sos, el otro no tiene posibilidad alguna de estar nervioso o incómodo”, cierra.