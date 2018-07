Habló la dueña de la guardería maternal donde murió el bebé de 9 meses

El pasado jueves, un triste episodio volvió a suceder en la guardería Tetera de Porcelana, ubicada en Santa al 600. Un niño de 9 meses murió tras descompensarse alrededor de las 19.10. Si bien fue trasladado de urgencia al Hospital Materno Infantil, los ejercicios de RCP no dieron resultado.

Este lunes, la propietaria de la sala maternal, Luciana Dan, relató por FM Cielo que aquella tarde estaba en su casa con sus hijas cuando recibió la llamada de la seño en estado de desesperación. “Estaban tratándose de hacerle RCP” manifestó al recordar el momento en el que llegó a la institución.

“El chiquito se descompenso. La seño lo alzo del corralito para darle de comer, al chiquito se le hicieron los ojos para atrás y directamente no reacciono más” explicó Dan sobre el episodio que la justicia investiga.

Recordó que el niño estuvo 21 días internado con bronquiolitis por lo que se ausentó todo ese tiempo. Luego regresó unos días pero justo dejó de ir durante las semanas de vacaciones de invierno, lo que a la institución no le pareció extraño debido a la época. “De todas maneras, nos comunicamos con la mamá y nos dijeron que habían tenido un inconveniente sin sabernos decir que había sido lo que realmente había pasado que no estaba viniendo al jardín” continuó la mujer.







Así fue que el jueves, día del triste deceso, fue el primer día en que el niño se reincorporaba al jardín. “No tenemos el resultado de la autopsia pero por lo que supimos, el chiquito no presentaba convulsiones ni se bronco aspiro, no se atragantó con nada, se desvaneció con la seño” afirmó Luciana Dan.

Por otra parte, desmintió que le hayan secuestrado las cámaras de seguridad de la guardería. “Es mentira que me arrancaron las cámara. No me las pidieron, yo las ofrecí. Me dijo el CIF, dame los videos. Les dije q se iba a demorar un montón y mejor que se lleven la computadora entera. Se llevaron todo” agregó Dan.

En cuanto a las obligaciones que tiene que cumplir la guardería maternal, aseguró que mantiene todo en regla, títulos habilitantes, seguro de vida, seguro de emergencia y todas las maestras tienen los cursos de RCP al día. “En el caso del niño no teníamos conocimientos que estaba enfermo y si estaba enfermo no lo sabemos porque no fue una información que nos dio la familia” concluyó.