Reforma de las FF.AA: “Me parece bien marcar presencia en la frontera”

El Juez Federal de Orán, Gustavo Montoya, consideró saludable la decisión del Gobierno de movilizar efectivos del Ejército a la frontera Norte. No obstante, dijo que no pasa solamente por el número de personas sino por las tareas de inteligencia.

Luego que el presidente Mauricio Macri confirmara la decisión de movilizar efectivos del Ejército a la frontera norte para dar apoyo logístico a las fuerzas de seguridad en la lucha contra el narcotráfico, el Juez Federal de Orán, Gustavo Montoya, ante los micrófonos de FM Aries, consideró “saludable” la medida.

No obstante, señaló que la cuestión del narcotráfico no pasa solamente por el número de personas, sino más que nada por la inteligencia que se haga para detectar organizaciones narcocriminales que transcienden la frontera. “Desde ya que una organización delictiva no es solamente nacional, sino que es multinacional”, dijo.

Con respecto al tipo de tareas que podría cumplir el Ejército, señaló que a priori no hay ningún impedimento para que se le puedan delegar investigaciones sobre narcocriminalidad, contrabando organizado, trata de personas o tráfico legal de inmigrantes.

En cuanto a la infraestructura, manifestó que en Tartagal hay un regimiento militar, con lo cual, lo único que haría falta es hacerlo operativo. “Entiendo yo que sería parte de esa gente que está trabajando ahí, sumando a un número más de efectivos”.

Por último, se refirió al hecho de hacer participar a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior. “Tener un material humano tan preparado de manera estéril no se entiende, yo creo que debe asignárseles funciones concretas y efectivas”, finalizó.