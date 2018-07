Del sueño a la pesadilla, la triste historia de los beneficiarios del ProCreAr Grand Bourg

En agosto del año pasado se realizó el sorteo de Desarrollo Urbanístico del Grand Bourg, de ProCreAr, donde 214 familias recibieron la notificación de haber salido sorteadas, pese a que los dúplex disponibles son 107. Días tras días la felicidad y la ilusión de los beneficiarios comenzaron a desvanecerse.

Las familias sorteadas nunca recibieron la solicitud para presentar documentación e iniciar carpetas para obtener el crédito bancario. Tras iniciar averiguaciones, los beneficiarios supieron que se llamaría a licitación para que nuevas entidades bancarias participaran en el otorgamiento de los créditos.

Tras un año de espera, las más de 200 familias tienen más incertidumbres que certezas. Gustavo Baranovsky, uno de los damnificados, señaló en InformateSalta: “No hay muchas novedades a ciencias ciertas. La semana pasada nos juntamos con gente de Inmuebles y también fuimos a hablar con la gerente del Banco Hipotecario. No nos quedamos con nada en concreto. Sabemos que a principio de mayo, el banco nombró a un profesional que inició con la subdivisión de los terrenos”.





De acuerdo al último comunicado de ProCreAr, “actualmente se están terminando las gestiones pertinentes al proceso de escrituración de las viviendas de este Desarrollo urbanístico. Este proceso implica la aprobación de los planos de final de obra, la aprobación de los planos de mensura y subdivisión, la aprobación de los planos y reglamentos de propiedad horizontal, entre otras. En todas estas gestiones están involucrados la empresa constructora, el municipio, el catastro provincial, entre otras entidades”.

Baranovsky señaló a InformateSalta que desde Inmuebles les aseguraron que tienen órdenes para acelerar lo máximo posible el trámite. “Otra demora tiene que ver con que el año pasado nos habían mandado un mail donde nos explicaban que estaban invitando a más entidades bancarias a participar. Pero recién ahora se llamó a licitaciones y el mes que viene se abrirían los sobres”, dijo.

Otra de las preocupaciones que manifiestan los vecinos tiene que ver con el valor de las viviendas, ya que, el año pasado, cuando se realizó el sorteo, el dólar estaba a $17,73. “El gran problema es que cuando nos inscribimos, los dúplex estaban valuados en $1.600.000, en el pliego de la licitación pasó a $2.300.000, incluso el dólar va subiendo. La situación se complicó muchísimo”, dijo.

Para las 214 familias la situación es aún más triste ya que desconocen si, después de su larga lucha, serán o no propietarios de los dúplex. “Se sorteó el doble, después de toda esta espera no sabemos quién puede quedar o no como propietario”, manifestó Baranovsky, quien forma parte de un grupo conformado por más de los 70 beneficiarios que se organizan para buscar soluciones a éste drama.