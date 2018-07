“Nosotros lo llevamos sano”, dijo la madre del bebé que murió en la guardería

Los padres de Nicolás, el bebé de nueve meses, que murió estando a cargo de cuidadoras de la guardería Tetera de Porcelana el jueves pasado, viven horas de angustia y desesperación; esperan los resultados de la autopsia para saber qué le pasó. La mamá, Mariana, en diálogo con InformateSalta dijo: “Nosotros lo llevamos sano”.

“Mi hijo no estuvo internado los días que dijeron, en mayo fue hospitalizado dos días, le dieron de alta e hizo reposo en mi casa, no asistió a la guardería pero fue en mayo, cuando le dieron el alta definitiva y nos dijeron que ya podía asistir a la guardería sin medicamentos ni otro tratamiento, por eso nosotros lo mandamos”, relató.

Nicolás se reincorporó a la Tetera de Porcelana el jueves pasado, mismo día en que ocurrió la fatalidad, lo hizo para volver a acostumbrase ya que “estaba faltando desde el 10 de julio aproximadamente”.

“Antes de que vuelva no tenía nada, estaba sano, le hicimos todo los controles médicos como corresponde, estaba totalmente sano, no tenía ninguna enfermedad. La autopsia no está lista, no hay resultados, no pretendemos hablar de lo que estamos viviendo, esto es nuestro, de la familia, pero que no digan cosas de mi hijo que no son, él estaba sano”, aseguró.

El bebé de nueve meses es el segundo hijo del matrimonio, hacía seis meses que asistía a la guardería, según contó su mamá, y lo hacía por cuestiones laborales. “Trabajamos todo el día, tuve que dejar ahí a mi bebé. Tratábamos de que esté lo menos posible en la guardería”, contó.

Aún esperan los resultados médicos para saber las causas de su muerte. “Queremos saber qué le pasó a nuestro hijo, él estaba totalmente sano, nunca imaginé algo así podía pasar”, además contó que la única comunicación que tuvo con autoridades de la guardería fue cuando le contaron lo que había ocurrido. “Ellos solo me contaron lo que pasó, no se volvieron a comunicar con nosotros”.