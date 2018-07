"Sabemos que perjudicamos, pero no queremos que entreguen las licencias"

La ciudad de Salta se vio desbordada en horas del mediodía, cuando tuvo lugar la manifestación de los taxistas autoconvocados, quienes decidieron movilizarse por las calles céntricas a modo de hacer sentir su rechazo a la decisión tomada desde la Autoridad Metropolitana de Transporte, de licitar 200 nuevas licencias para remises.

El caos se apoderó de las principales arterias de la ciudad, complicando la circulación de autos particulares y el transporte público, con desvíos, cambios en la circulación, paradas de colectivos y el intento de la gente de retornar a sus hogares.

InformateSalta se hizo presente en la movilización para dialogar con los manifestantes, quienes recalcaron en los motivos de su descontento: “Las licencias van a ser para remiseras ya existentes, que tienen 30 licencias en adelante, van a beneficiar a los que más tienen”. Del mismo modo puntualizaron que, si bien “no estamos tan en desacuerdo que sean entregados a colegas del volante, son trabajadores, es una malversación de poder, no queremos” eso.

Otro de los puntos en los cuales hicieron crítica fue a los controles por parte de la Autoridad de Transporte. “AMT dice que falta personal para control pero ahora quieren entregar 200 licencias más, (…) muchos agentes de controles no cumplen, cada vez está peor y nosotros pagamos los platos rotos (…), nos controlan más a nosotros que a los ilegales”.

Así mismo, puntualizaron que “la decisión de los dirigentes nos lleva a manifestarnos de esta manera, sabemos que perjudicamos a mucha gente, pero no nos queda de otra, no queremos que se entreguen esas licencias, nos complican”. Finalmente consideraron que “Salta no está capacitada para recibir 200 licencias más en la calle, todavía no hay tanta demanda de trabajo como para que aumenten”, concluyeron.

La manifestación de estos taxistas autoconvocados comenzó durante la mañana de este martes, congregándose a las 9:00 en el estacionamiento del Cementerio de la Santa Cruz, para luego llegar por avenida San Martín hasta la zona del microcentro. En horas de la tarde, tenían planificado dirigirse hasta el Centro Cívico Municipal.