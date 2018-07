Social media Marketing en Youtube

Desde la aparición de internet, el mundo ha cambiado por completo, hasta tal punto que ahora prácticamente ni siquiera concebimos nuestras vidas sin él. Forma parte de nuestro día a día cotidiano, tanto a nivel personal como también profesional, con el marketing digital como su principal abanderado. Y es que ahora casi todo es medible. Los números lo son todo: el número de likes, de visitas, de comentarios, seguidores... Y es por eso que, dentro del marketing online, una de las ramas más importantes es sin duda alguna aquella relacionada con las redes sociales. El denominado como "social media marketing".



Youtube, la plataforma que mayor evidencia este hecho



Dentro de todas las posibilidades existentes, "el gigante rojo" quizás sea la más explotada de todas por parte de empresas de todo tipo, las cuales invierten grandes cantidades de dinero en campañas publicitarias en la misma, con el objetivo de hacer crecer tanto a personas (los denominados como "youtubers") así como vídeos en concreto, etc.



Y es que Youtube funciona como un buscador al uso, donde además se resalta aquel contenido más popular por encima del resto aún y sin ni siquiera realizar una búsqueda inicial, por lo que invertir en social media marketing y hacer que tu canal aparezca en destacados se hace aún más importante si cabe que invertir en SEO, por extrapolarlo a otro sector dentro de un mismo medio.



Debido a esta gran relevancia, cada vez es más habitual el hecho de que existan empresas especializadas en ofrecer la posibilidad de, precisamente, comprar estos servicios, agilizando así un crecimiento que, de forma natural, podría tardar años o inclusive nunca llegar a producirse.



¿Qué tipo de inversión puedes realizar?



Las interacciones son muy variadas, y la realidad es que todas ellas suman. Por lo que si tienes presupuesto de sobra probablemente sea interesante invertir en todas ellas. Eso sí, siempre de forma organizada: recuerda que el exceso también puede llegar a ser perjudicial en un momento dado para tu canal.



Las visualizaciones Youtube: Probablemente, de entre todas las interacciones que aquí mencionaremos, las visitas sean aquellas de mayor relevancia tanto para tu canal, como para tus videos. Sobre todo porque son aquellas que, de forma directa, ayudan a posicionar mejor el contenido dentro de la plataforma. A efectos prácticos, y para que nos entendamos: en una comparación entre dos videos exactamente iguales, aquel que mayor número de veces haya sido reproducido, mejor posicionado estará dentro de la plataforma y mayor será su visibilidad para los usuarios, los cuales a su vez seguirán interactuando con él dándole cada vez más relevancia, en un ciclo que se retroalimenta a sí mismo tras comprar visualizaciones Youtube. Eso sí, no vale cualquier tipo de reproducciones: deberá de tratarse de aquellas denominadas como de "alta retención", por lo que ten esto siempre muy presente a la hora de adquirir este tipo de servicios.







¿Por qué necesitas este tipo de visitas?



Las visualizaciones Youtube de alta retención son aquellas que verdaderamente te ofrecen resultados, ya que actúan de forma natural, tal y como si las realizara un usuario por iniciativa propia. Así, no solamente reproduce el contenido de tu video al completo (tomándolo así el algoritmo de Youtube como contenido de mucha calidad) sino que también añadirá otras interacciones al mismo, tales como algunos likes y comentarios.



Así, conseguirás potenciar el contenido como relevante, de forma natural y sin que la plataforma pueda penalizarte de ninguna forma por ello. Se trata de visitas Youtube reales, y de calidad.



Comprar Likes para Youtube: Como bien hemos dicho ya, no solamente las visualizaciones cuentan, por lo que también es conveniente invertir algo de dinero en el resto de interacciones disponibles en la plataforma, y potenciar así el contenido de todos y cada uno de los videos que subes a tu canal. Los "likes" o "Me gusta" son otra señal de valoración positiva que conseguirán mejorar tus resultados a nivel de posicionamiento, llegando incluso a poder meter tu video en "tendencias", haciendo que así sea mucho más visible y accesible para todos los usuarios de la plataforma. También puedes conseguir posicionarlo en tu país, o fuera de este. ¡Las posibilidades son abrumadoras!



Comentarios para tus videos en la plataforma: Esta se trata de otra de las acciones más típicas dentro de Youtube, y por ende al pagar por comentarios para tus videos estarás añadiendo naturalidad a los mismos. Los comentarios serán variados, de muy diverso tipo, pero siempre orientados a ayudar a posicionar mejor tu video: tanto con frases largas (y palabras clave relacionadas con el tema sobre el que este trata) así como con comentarios cortos como felicitaciones, agradecimientos, sorpresa, etc. Todos ellos ensalzando la calidad del video en cuestión.



Suscriptores reales: A nivel de posicionamiento, puede que este sea uno de los factores menos relevantes. Pero la realidad es que a nivel de viralidad es sin duda alguna uno de los más importantes. Y es que cuando encontramos un video, o un canal en Youtube, lo primero en que nos fijamos es en las cifras: el número de visualizaciones, así como también en el de suscriptores, para así saber si concuerdan. Esto nos dice, principalmente, dos cosas: si este es un canal importante o no, constante en el tiempo (y por tanto merecerá la pena suscribirse para visitarlo en un futuro para seguir viendo contenido relevante en él) o en cambio simplemente ha tenido suerte con un video en concreto.



Si resulta que tu número de suscriptores es alto, entonces lo tomará como algo positivo, y hará lo propio: suscribirse al canal. Por esto es tan importante comprar suscriptores reales en Youtube. Además, estos puede que, además, se tomen el tiempo de visualizar y compartir tu contenido, si casan con la temática del mismo, o simplemente les gusta o atrae de alguna forma.



Como ves, estas pequeñas ayudas serán un gran aliado en el arduo camino del éxito dentro del social media marketing, y más concretamente en aquel correspondiente a la plataforma de Youtube, dotando de relevancia y naturalidad a tus videos.