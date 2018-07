Los cementerios municipales recuperan una partida 12 millones de pesos

En la tarde de ayer, el cuerpo legislativo sancionó una Ordenanza elaborada por el edil David Leiva (MMS). La iniciativa establece cambios y agregados en el artículo 3º de la normativa Nº 14.866-Programa de reparación y recupero de cementerios municipales-.

“La ordenanza, en su creación, planteaba que todo lo recaudado en la actividad de los cementerios vuelva y se pueda reinvertir en todas las necesidades edilicias, materiales de trabajo, mejorar las condiciones laborales para los trabajadores”, señaló el concejal Leiva en InformateSalta.





El edil manifestó que en reiteradas oportunidades visitó los cementerios municipales, comprobando el mal estado de los mismos. “Es bastante deplorable la situación en la que se encuentran, no tienen elementos, barren las calles internas con hojas de palmera, parchan las carretillas, una situación muy compleja”, dijo.

En éste sentido, Leiva señaló que los trabajadores “no cuentan con elementos necesarios para desocupar cajones, estando contacto con restos humanos, poniendo en riesgo la salubridad, no tienen duchas, ellos terminan de trabajar y no tienen donde lavar la ropa de trabajo. Terminan de desocupar cajones y tienen que lavar ésa ropa con restos humanos en sus casas”.







Con respecto a la partida presupuestaria que los cementerios debían recibir por Ordenanza, Leiva explicó que la derivación de los fondos no se hacía correctamente porque “los números de partidas no coincidían con el número del Programa de Recuperación de los Cementerios. Con esta modificación logramos que efectivamente coincidan para que realmente pueda aplicarse, y que a posteridad, el número que remplace vaya a seguir vinculado a los cementerios para que no se vuelva a presentar éste inconveniente”, señaló.

La nueva redacción del mencionada articulo reza: “A los fines de la aplicación de la presente Ordenanza, se establece que los fondos que integran la partida 1.1.4.03-Contribuciones que inciden sobre el cementerio-, del Presupuesto General aplicable a cada ejercicio presupuestario de cada año, o la que en un futuro la reemplace, serán afectados de manera específica a solventar los gastos que deriven del cuidado, mejoras, mantenimiento edilicio, elementos de trabajo y protección para los empleados; emergente de un relevamiento anual destinado para tal fin. Los saldos acreedores que arroje esta cuenta especial serán incorporados al presupuesto del año siguiente”.

De acuerdo a lo que manifestó a InformateSalta el concejal Leiva, los cementerios recaudaron cerca de 12 millones de pesos el año pasado, por lo que, al no estar bien vinculada la partida, no se podían recuperar esos fondos. “Con este dinero tendríamos cementerios en óptimas condiciones”, sostuvo.

Crematorio municipal

En los próximos días volverá a discutirse un proyecto para la creación de un crematorio municipal, “Es una demanda importante porque los cementerios están colapsados, es una realidad que tenemos que empezar a discutir”, adelantó Leiva.

El proyecto de Ordenanza que se debatió el año pasado solicitaba la creación de un Crematorio Municipal, con el objetivo de descomprimir los cementerios. En aquella oportunidad, se realizó un pedido de información sobre el impacto ambiental.