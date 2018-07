Tomás, el hombre que cumplió su sueño de niño, ser bombero

De chiquito Tomás Teruelo veía pasar el camión de bomberos cuando iban a apagar un incendio, se le iluminaban los ojos, jugaba a ser uno de ellos a tal punto que su abuela lo llevaba al cuartel para que conozca todo. Hoy tiene 21 años y hace seis que cumplió su sueño, es bombero voluntario.

El ciclo Pone.TV contó su historia. “Cada vez que había un incendio pasaban por la puerta de mi casa con mi abuela íbamos una vez a la semana al cuartel de bomberos de la Policía para que me mostraran los camiones y los equipos, me los conocía de memoria pero igual iba”, contó.

“Mi sueño se hizo realidad cuando pasé a pedir los papeles con los requisitos viendo que no eran muy complicados y estaban a mi alcance, junté todo lo presenté y comencé esta historia que se basó al principio en capacitarme, conocer de a poco de qué se trata la función del bombero”, añadió.

Cuando se logra cumplir aquello que anhelamos cada sacrificio cuenta, “es una tarea que implica dejar mucho tiempo, la familia, no hay navidad, cumpleaños, es una vocación” afirmó. Pero como todo trabajo convive con lo lindo y lo feo. “Uno vive con el peligro y con la muerte, al principio es muy duro y con el tiempo uno se vuelve más fuerte. Ver una persona muerte, un niño que se le quemó la casa, ver el esfuerzo de tantos años que en cuestión de minutos desaparece es una situación no tan linda. Pero están las otras salvar una vida, me tocó practicarle RCP a una persona a la que se le había parado el corazón y volvió, cuando se recuperó lo volví a ver”.

Finalmente aseguró: “Esta vocación ya la llevo adentro y va a ser lo que continúe hasta que me den las fuerzas, estar ante el pedido de auxilio del otro, mi objetivo es poder estar al servicio de la comunidad”.