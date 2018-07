Escándalo en Coronel Moldes por denuncias de acoso en un colegio católico

Los hechos, según lo averiguado por este medio, datan del mes de junio, aunque las denuncias recién comenzaron a radicarse en los últimos días en la Ciudad Judicial de esta ciudad. Las madres adujeron que la demora en hacerlo se debió al compromiso de las autoridades del establecimiento de tomar cartas en el asunto, sin embargo, no hicieron nada.

El instituto San Bernardo, ubicado sobre la calle San Martín al 100 de esa localidad, se trata de un establecimiento educativo católico de enseñanza secundaria que, según la página web del Arzobispado de Salta, depende de esa institución religiosa.

Al respecto, en una de las denuncias se menciona al Padre de la institución como una de los directivos que tomó intervención al conocerse las quejas de los padres en torno a la conducta de uno de los docentes del colegio secundario, sindicado como el autor de los abusos sexuales en perjuicio de las menores.

En una de las denuncias, una madre, de 32 años y comerciante, relató que a mediados de junio pasado, cuando regresaba de una tarde esparcimiento familiar, su hija de 14 años, quien es alumna de dicho establecimiento escolar, le contó sobre una situación que sucedió con una compañera.

Le dijo que el profesor W. le había tocado las piernas. “Tengo una amiga que se siente muy mal, porque el profesor W. le acarició las piernas”, fue la confesión de su hija respecto a lo sucedido con una compañera de clases.

Ante esta situación, la madre le aconsejó a su hija a fin de que hablara y animara a la víctima a presentarse en la dirección de la escuela y revele lo sucedido con dicho docente, ya que no se trata de una conducta normal el abuso del profesor.

Al día siguiente, en tanto, la madre se dio con otra novedad, pues su hija también había sido víctima de los manoseos del docente. La mujer contó que la adolescente, en una nueva charla, le confesó que efectivamente fue acariciada por el profesor.

“Me siento incomoda porque el profesor me acaricia la espalda, no solo a mi sino la mayoría de mis compañeras. Nos sentimos incomodas, no nos queremos acercar, y más cuando estamos en la fila porque nos sentimos observadas por él”, reveló la menor respecto a la conducta del docente.





Otros casos

A partir del relato de esta menor, se sospecha que no se trató de un caso aislado, sino de una conducta sistemática del docente acosador, quien, al parecer, solía aprovechar su condición de educador para abusar de las adolescentes, las que finalmente terminaron por delatarlo.

En tal sentido, este medio saber que otra madre, una cuidadora terapéutica de esa localidad, radicó una segunda denuncia en contra del docente, W. T., profesor de Física, Química y Biología de dicho establecimiento educativo.

Esta mujer sostuvo, en su denuncia, que su hija, de 15 años, también fue víctima de los toqueteos del profesor.

Al respecto, relató que la menor, cuando asistió al colegio para recuperar una materia, el acusado la agarró de las piernas, la tomó de los brazos y el cabello y luego se puso a jugar con la tira de su corpiño.

Asimismo, la mujer contó que en otros episodios, el docente suele susurrarle cosas al oído o, en otros casos, la llama a solas al aula donde la interroga sobre su vida, amigos y le da consejos que no son normales de un profesor hacia una alumna.



Pedidos extraños



Esta estudiante, por otra parte, también reveló el profesor acusado, en tiempo de exámenes, solía hacer extraños pedidos a los alumnos. “Cada vez que haya que aprobar una materia con él, pide una planta o un ladrillo”, adujo la adolescente.

En otras ocasiones, en tanto, suele también pedirle a los alumnos que vayan a buscar leña para poder aprobar la materia, lo cual no tiene sentido para los estudiantes y mucho menos para los padres, quienes se sorprendieron por los extraños pedidos que hacía el profesor a sus hijos.

Asimismo, las estudiantes dejaron sentado de que los casos de abusos no se limitaron a ellas dos, sino que nombraron a otras compañeras, quienes habrían sido también víctimas de los manoseos del docente, por lo que no se descarta que se registren más denuncias en contra del mismo.