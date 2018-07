Debate por el aborto: “Tengo miedo a lo que pueda pasar”

Luego de exponer a favor de la legalización del aborto ante el Senado de la Nación, la salteña Milagros Peñalba, de 16 años, integrante de la Coordinadora de Estudiantes, en diálogo con TN, denunció que “hay una presión enorme para que dejen de quejarse de todo lo que está pasando”.

Además señaló que siente miedo a lo que pueda pasar. “Tenemos un poquito de miedo aunque somos conscientes de lo acompañados que estamos, somos un montón a los que nos están persiguiendo”, expresó.

En relación a su exposición, contó que tomó contacto con ex compañeros de Buenos Aires, desde donde surgió la idea de que alguien de Salta exponga con el objetivo de mostrar la verdad de lo que pasa en la provincia. “Nos comunicamos con un montón de personas y bueno llegó mi nombre a la lista”, dijo.

También manifestó que el objetivo es llevar el debate del aborto legal a los colegios. “Son muy pocos los colegios que pudieron llevar a cabo un debate por la ley, pero bueno es uno de nuestros objetivos”, señaló.

Problemas en el colegio

Por otro lado, manifestó que desde el colegio la invitaron a retirarse por defender sus derechos. “Estuve yendo a una escuela pública, y ahora estoy en trámite para ver donde sigo estudiando, es muy complicado porque las autoridades no estaban acostumbradas a que los estudiantes nos preocupemos por todo lo que estaba pasando acá en la Argentina, entonces, están presentadote un montón de arbitrariedades”.

No obstante, evitó dar más detalles acerca de la situación. “Estoy viendo si puedo cambiarme porque es a mitad de año, pero estamos en trámite, hoy a la mañana mi mamá fue a una reunión, pero me pidieron que no hablé hasta que lo solucionemos”, manifestó.

Por último, invitó a todos a luchar por sus derechos. “Sepan que no están solos, y que vamos juntos por la victoria”, finalizó.