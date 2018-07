Plaza 9 de Julio se vistió de carteles contra los cambios en las Fuerzas Armadas

Agrupaciones y entidades relacionadas a los Derechos Humanos se manifestaron durante la tarde de hoy en plaza 9 de Julio en repudio a los cambios que anunció el presidente Mauricio Macri en las Fuerzas Armadas. Lo hicieron con carteles que recuerdan la represión militar.

Al respecto, Nora Leonard, integrante de la Asociación de Derechos Humanos Lucrecia Barquet, en diálogo con InformateSalta, consideró que es muy importante mantener la unidad del campo popular para enfrentar “un enemigo muy poderoso que ha sido elegido por el pueblo” y comparó a las últimas medidas adoptadas con una dictadura.

“Está desconociendo una ley con un miserable decreto, quiere volver atrás todo lo que conseguimos con la democracia, que el Ejército se ocupe de defender la patria y no que intervenga en la cuestión interior. Nosotros repudiamos esto y no vamos a permitir que se avance,” dijo.

Otro de los presentes fue el diputado provincial por el Partido Obrero, Claudio Del Plá, explicó que durante toda la historia del partido expresaron su rechazo a este tipo de políticas. “El narcotráfico no se combate militarizando el país. Es toda una puesta en escena que no va a resolver el problema de la seguridad y al contrario va a plantear una situación peor todavía al respecto,” disparó.







Por su parte, Cristina Lobo, integrante de Las Juanas, indicó que no se puede permitir lo que pretende Mauricio Macri. “No queremos un Nunca Más, no queremos represión en la calle, no queremos secuestros, queremos un país que se viva en democracia, como lo hemos vivido todos los argentinos,” expresó. Desde su perspectiva, la única manera de ponerle un freno al gobierno es con gente en la calle, militando, saliendo en los barrios, dándole la información a la gente que no la tiene.

El profesor Jorge Ramírez, de ADIUNSA, manifestó que es “indispensable reclamar, una necesidad de parte del pueblo argentino, la posibilidad que las fuerzas armadas actúen en el interior, que el gobierno arbitrariamente declare objetivos estratégicos, abre la posibilidad de que la represión tenga una escala superior hasta que la que ha tenido hasta ahora.”





El reclamo continuó por Avenida Belgrano, se congregó frente al edificio del Ejército Nacional, donde con un aerosol en mano una manifestante pintó sobre la calle la frase “No a las FF AA en las calles.”