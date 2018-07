Galíndez le contestó a Del Frari: “Lo que diga no me preocupa, respondí de acuerdo a lo que pedían”

Luego que el concejal Martín Del Frari considerara una “burla” la respuesta de la secretaria de Ambiente en relación al pedido de informe por el supuesto uso ilegal de la plazoleta Juan Domingo Perón por parte de un comerciante de antigüedades y el Boulevard Alto La Loma, el titular de la dependencia municipal, Gastón Galíndez, en diálogo con InformateSalta, señaló que “contestaron de acuerdo a lo que pedían”.

En ese sentido, aclaró que si la solicitud del edil apunta a la explotación comercial del lugar no depende de la secretaria de Medioambiente, sino del área de Control Comercial. “Si me pregunta a mí, a mi me compete padrinazgo, no me compete control comercial, si no les gustó, no los conformó, tiene mi teléfono”, sostuvo.

El ex edil explicó que en la plazoleta existe un padrinazgo como en distintas zonas de la ciudad. “Yo trabajo para hacer una ciudad más ambiental, para que dentro del planeamiento estratégico esté la materia verde, la materia ambiente, y desarrollar una ciudad más limpia, ordenada, prolija, con el arbolado urbano como un eje central y el mantenimiento de la limpieza de la ciudad”, dijo.







Fuego cruzado

Galindez reconoció que producto de la época de crisis, en toda la ciudad el espacio público es utilizado para la actividad comercial, situación que se advierte en peatonales, parque San Martín, ferias y demás. “No sé si el concejal leerá los diarios”, disparó.

Por último, sostuvo que "lo que diga Del Frari no le preocupa, sino resolver los problemas a la gente”.