Ganó un auto en un sorteo y lo donó para ayudar a una niña salteña con leucemia

El gran gesto de un hombre que vive en Joaquín V. González conmueve todavía a todo el pueblo que durante semanas se vio movilizado por una acción solidaria a beneficio de una pequeña con cáncer. Se trata de José Ortiz, oriundo de la provincia de San Juan pero que trabaja en el sur salteño, quien no dudó en comprar dos números de cien pesos para una rifa solidaria que tenía como fin ayudar a una pequeña con leucemia aguda, de nombre Brenda Ruiz.

Pero no todo quedó allí porque José resultó ganador el sábado pasado del premio mayor que era nada menos que un auto, en este caso el Renault 11 de la familia afectada que había decidido rifarlo para costear los gastos que demanda el tratamiento de la menor en el Hospital Posadas de Buenos Aires. Por eso, cuando el sanjuanino conoció la triste historia que había detrás del sorteo, decidió donarles el auto a sus dueños para cuando necesiten trasladarse, una vez que la menor se recupere.

"En Valle Fértil (San Juan) tengo un autito, pero en Salta ando en colectivo, bicicleta o a pie, pero eso no me importó cuando decidí donar el auto. Para mí valió más sentir que aporté un granito de arena para ayudar a alguien, tal como me lo enseñaron mis padres", contó Ortiz a una radio de San Juan. "No tengo hijos, pero siempre me pongo en el lugar de esos padres que tienen un hijo al borde de la muerte. Imagino el dolor y la angustia que sienten por eso siempre trato de aportar un granito de arena para hacerlos sentir un poco mejor", fueron también las declaraciones que recogió el diario de Cuyo.

Para dejar constancia de esta acción, el martes se hizo una entrega simbólica de las llaves del auto a la abuela de Brenda ya que los padres de la niña se encuentran con ella en Buenos Aires, justamente por su tratamiento en el Hospital Posadas. Allí también el organizador del bono contribución, el señor Miguel Soria de la radio local FM Esperanza, hizo entrega del dinero a la abuela de la niña, que recibió una suma superior a los 50 mil pesos.

Emocionada ante tanta solidaridad, la abuela de Brenda agradeció especialmente al trabajador Ortiz, al conductor Soria y a todos los vecinos por colaborar con su nieta en la compra de bono y pidió a todos elevar una oración por la niña para que vuelva sana y salva a casa.

Pero los agradecimientos no quedaron allí ya que vecinos de Joaquín V. González le agradecieron a José Ortiz su gesto y se pusieron a disposición. "Mucha gente consiguió mi número de teléfono y me llamó para ofrecerme su ayuda en caso de que lo necesitara. Fue algo inesperado", sostuvo.

Además, en las redes sociales quedó plasmada la emoción que generó tal gesto. "Mi compañero Ortiz, qué gesto amigo. Este gesto es un ejemplo para todos nosotros que debemos ser igual. Para mí es un orgullo y una alegría enorme tenerlo como compañero de trabajo. Ojalá la niña salga adelante", escribió Jorge Escalada. "Estas son noticias que emocionan, bendito el hombre con su gesto, y toda la gente de voluntad que se solidarizó con la causa", fue lo que escribió por su parte Sol Rivainera.