Llanto y angustia: El Polaco dejó sin trabajo a Silenzi

No estuvieron en la foto oficial de Bailando 2018. Sin embargo, las listas nunca están cerradas para el certamen que lidera Marcelo Tinelli y que está a pocas semanas de debutar por eltrece. "Lo digo públicamente, me gustaría convocarlos a Barby Silenzi y El Polaco", había expresado el conductor ante las cámaras.

Con la propuesta en marcha, Barby no pudo contener su angustia al contar que el cantante se había bajado del programa dejándola a ella sin la posibilidad de tener un ingreso fijo: "El Polaco me dice que está operado de una hernia y es real. Me dijo que lo operaron hace un mes y que estaba re contento. ’Menos mal, gorda, que me operé hace un mes y qué bueno que lo vamos a poder hacer. Nos vamos a poner a ensayar y la gente que se quiera enojar, que se enoje’, fueron sus palabras. Por eso digo que alrededor de él hay gente mala y muy envidiosa que le debe decir cosas", contó en Los Especialistas del Show.

Luego, la bailarina dio a conocer una conversación entre el artista y Valeria Aquino, su ex con tiene a su pequeña hija Alma: "Cuando se difundió el audio del Polaco en el que le dice a Francisco Delgado que vamos a tener mellizos, la ex automáticamente le escribe diciéndole ’no me contaste nada que vas a ser padre, igual muy mala elección’. Eso se lo dijo por mí y El Polaco me dijo ’no sé por qué te odia’".

En ese momento, Majo Martino intervino para contar la información que le llegó a su celular: "A mí me dicen que El Polaco iba a hacer el personaje que hace Rodrigo Noya en el teatro con vos (Hansel y Gretel) y él dijo ’yo no puedo aceptar porque esto me va a traer problemas con Silvina Luna, yo la amo todavía y a ella le hace muy mal que esté cerca de Barby’. ¿Esto es real?".

Con la cara seria, Silenzi se confesó: "Sí, eso es cierto". Y agregó: "Yo lo quiero un montón al Polaco, y sé que él a mí también. Pero a veces tiene esas cosas como la del año pasado que tenía a su novia y me corrió del medio. Eso le pasa a él. El otro día nos juntamos y él ya estaba viendo videos nuestros bailando y estábamos muy emocionados los dos. Después salió esta posibilidad (de estar en el Bailando). No digo que no quiero hacer esto conmigo, pero de la nada, que pase esto...".

"No está bueno lo que voy a decir porque no quiero dar lástima, pero estaba muy contenta porque lo re necesitaba al laburo. Y cuando se abrió esa puerta de nuevo, yo estaba muy contenta. De hecho... me acuerdo y me dan ganas de llorar, le dije ’qué bueno que lo vamos a poder hacer’. Es más por ese lado. Sé que él tenía ganas de que estemos de nuevo para ir por la revancha, pero bueno, me pone mal", cerró, quebrada en llanto.