Buscan a Lorena Vidaurre de 15 años, salió ayer a dejar la basura y no regresó

La jovencita vive junto a su madre y su hermana en Bº Cerámica. Ayer tenía que caminar hasta un depósito comunitario de residuos y regresar pero no lo hizo. Se llevó su celular y la tarjeta de colectivo estudiantil.

En dialogo con InformateSalta, su madre, Paola, entre lágrimas pidió para que su hija regrese. Ella cree que alguien se la llevó ya que describe a la joven estudiante del colegio Nacional como una chica tranquila, estudiosa que ya cursa su tercer año del secundario en el turno mañana.

Según nos cuenta, ayer en la tarde, Lorena, le pidió permiso ir el día de hoy a reunirse con unas compañeras, aprovechando que hoy no había clases, a lo que ella dijo que "no". Luego la adolescente, alrededor de las 17:30, tuvo que salir a dejar la basura hasta un depósito comunitario que se encuentra a tres pasajes de su casa en el Bº Cerámica y no regresó.

Ella, desesperada empezó a llamarla pero el celular que da apagado. De acuerdo a las averiguaciones, la joven se llevó su tarjeta de colectivo estudiantil. Pasada las horas la mujer decidió ir hasta la Comisaría Cuarta y radicar la denuncia por la desaparición de su hija, también se presentó ante la Brigada de Investigaciones y le solicitaron acceso al Facebook, además números de celulares de amigos y compañeros. La madre, también, les pidió que revisen las cámaras de seguridad de una estación de servicio cercana al domicilio ya que si fue a tomar algún colectivo debiera a ver pasado por ahí.

La señora pide a su hija que vuelva: “Yo si la quiero y no me importa que se haya ido, yo quiero que vuelva, esté donde esté pero que vuelva” dijo entre sollozos.

Por cualquier dato sobre el paradero de la menor comunicarse al 911, acercarse a cualquier dependencia policial o bien comunicarse con ella al 3872100714.