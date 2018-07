Video: Un auto "voló" desde la General Paz a 170 km/h

El auto iba a 170 km/h por la Avenida General Paz, perdió el control, rompió el guardarrail, cayó y terminó volcado sobre Libertador. La velocidad máxima permitida es 100 km/h. De milagro, no hay víctimas. Todo ocurrió alrededor de las 2 de la madrugada.

El Volkswagen Voyage blanco era conducido por un joven, que aunque no sufrió heridas graves, fue trasladado al Hospital Pirovano. La Policía porteña y el SAME trabajan en el lugar y hay alguna demora en el tránsito sobre Libertador, pero no fue interrumpido.